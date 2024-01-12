9 женских имен-оберегов, которые защищают от всего злого и приносят невероятное счастье

Когда родители называют своих дочерей, они хотят, чтобы имя не только подходило их крохе, но и оберегало.

Специалисты по именам, психологи и астрологи назвали имена, которые служат оберегами для своих владелиц и приносят счастье. Речь идет о тех, у которых есть четкие мужские формы – Александра, Евгения, Валерия, Владислава, Виктория, Ольга, Антонина. Также специалисты отмечают, что очень мощную энергетику имеют все имена, в которых присутствует буква "р".

Какие женские имена обладают мощной энергетикой и оберегают своих владелиц

Александра – отважная, защитница. Женщины с этим именем храбры, сильны и отважны, но вместе с тем очаровательны и женственны. Они лидеры по натуре, привыкли брать на себя ответственность, не боятся трудностей. Их имя несет в себе сверхмощную энергетику, поэтому им не страшны никакие препятствия на жизненном пути.

– отважная, защитница. Женщины с этим именем храбры, сильны и отважны, но вместе с тем очаровательны и женственны. Они лидеры по натуре, привыкли брать на себя ответственность, не боятся трудностей. Их имя несет в себе сверхмощную энергетику, поэтому им не страшны никакие препятствия на жизненном пути. Варвара – отважная, сильная, преданная. Это имя наделяет свою обладательницу невероятной решительностью и целеустремленностью. Вместе с тем Варвара носит страстный и безудержный характер. Эти женщины очень умны, независимы и амбициозны.

– отважная, сильная, преданная. Это имя наделяет свою обладательницу невероятной решительностью и целеустремленностью. Вместе с тем Варвара носит страстный и безудержный характер. Эти женщины очень умны, независимы и амбициозны. Ольга – святая, имя скандинавское происхождение. Это очень мудрые, умные и властные женщины. Наверное, всем известна княгиня Киевской Руси – Ольга, отличавшаяся особым талантом к государственным делам и решительностью. С этой женщиной всегда считаются и прислушиваются к ее советам.

– святая, имя скандинавское происхождение. Это очень мудрые, умные и властные женщины. Наверное, всем известна княгиня Киевской Руси – Ольга, отличавшаяся особым талантом к государственным делам и решительностью. С этой женщиной всегда считаются и прислушиваются к ее советам. Виктория – победа. Это решительная, темпераментная, смелая и упорная женщина. В отношениях и взаимодействии с другими людьми всегда проявляет лидерство. Но вместе с тем кроткая и спокойная.

– победа. Это решительная, темпераментная, смелая и упорная женщина. В отношениях и взаимодействии с другими людьми всегда проявляет лидерство. Но вместе с тем кроткая и спокойная. Вера – истинная, подлинная, имя имеет древнегреческое происхождение. Решения этой женщины всегда благоразумны, она уравновешена и спокойна. Поэтому все невзгоды в жизни обходят ее стороной.

– истинная, подлинная, имя имеет древнегреческое происхождение. Решения этой женщины всегда благоразумны, она уравновешена и спокойна. Поэтому все невзгоды в жизни обходят ее стороной. Дарья – подаренная, имя имеет старославянские корни. Это светлая, спокойная, мечтательная и вместе с тем очень сообразительная и умная женщина. Дарья элегантная и утонченная натура, имеет много поклонников и легко налаживает коммуникацию в обществе. Поэтому часто выбирает профессии, связанные с общением, в которых очень успешна.

– подаренная, имя имеет старославянские корни. Это светлая, спокойная, мечтательная и вместе с тем очень сообразительная и умная женщина. Дарья элегантная и утонченная натура, имеет много поклонников и легко налаживает коммуникацию в обществе. Поэтому часто выбирает профессии, связанные с общением, в которых очень успешна. Маргарита – чрезвычайно сильная и решительная, носит властный характер. Это женщина со своим внутренним кодексом чести, не терпит навязанных стереотипов, поэтому в жизни занимает лидирующие позиции, может быть профессиональной руководительницей. Поскольку не боится брать на себя ответственность и всегда идет к своей цели.

– чрезвычайно сильная и решительная, носит властный характер. Это женщина со своим внутренним кодексом чести, не терпит навязанных стереотипов, поэтому в жизни занимает лидирующие позиции, может быть профессиональной руководительницей. Поскольку не боится брать на себя ответственность и всегда идет к своей цели. Валерия – крепкая, это имя имеет древнегреческое происхождение. Эта женщина всегда идет к своей цели, не боится никаких трудностей на своем пути. Она талантлива во всем, имеет много интересов и не любит тратить свое время на какие-то чепухи.

– крепкая, это имя имеет древнегреческое происхождение. Эта женщина всегда идет к своей цели, не боится никаких трудностей на своем пути. Она талантлива во всем, имеет много интересов и не любит тратить свое время на какие-то чепухи. Евгения – благородная. Это имя давали детям титулованные лица. Женщины с этим именем обычно очень смелы, талантливы и безгранично добры. Евгения может заниматься социальной деятельностью, помогать другим у нее получается лучше. Она руководствуется в жизни высокими моральными идеалами, не сносит лжи, самая очень порядочная и смелая.

Читайте также:

Совместимость имен в любви: проверьте, мужчина с каким именем больше всего вам подходит

6 признаков того, что вы уникальный человек, рядом с которым другим хорошо: проверьте себя