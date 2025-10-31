ТСН в социальных сетях

Дата публикации
9 зимних растений, которые цветут даже в мороз: как добавить красок в сад

Подснежники, крокусы, морозники — эти растения способны расцвести даже среди снега. Как правильно выбрать зимние цветы для своего сада — объясняет эксперт.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Подснежники

Подснежники / © pixabay.com

Зимний сад может выглядеть ярко, если правильно выбрать растения. Эксперт по садоводству К. Л. Форнари отмечает: даже в самые темные месяцы года можно иметь живой пейзаж — стоит только заранее продумать, какие виды высадить.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Как выбрать зимние растения

Прежде всего стоит учитывать свою садовую зону. В разных регионах условия существенно отличаются: одни растения выдерживают морозы, другие лучше растут в более теплом климате. Поэтому перед посадкой необходимо проверить, какие виды подходят именно для вашей местности.

Эксперт также советует обращать внимание не только на цветы, но и на листья и кору. «Цвет может происходить как от коры и листьев, так и от цветов», — объясняет Форнари. Например, красные ветви или желтая хвоя выглядят ярко на белом снегу, тогда как низкорослые цветы могут быть незаметными.

Еще один совет — обратить внимание на растения, цветущие осенью или весной. Некоторые из них могут продолжать цвести до первых морозов или, наоборот, распускаться еще до наступления тепла. Так, гиацинты и нарциссы часто начинают цвести уже в конце зимы, а календула сохраняет цвет даже в прохладную погоду.

Если же сад уже готов к зиме, можно оставить сухие цветы или травы. «Если вы оставите сухие травы или стебли и семенные коробочки многолетних растений нетронутыми, они часто будут выглядеть волшебно, когда на них выпадут морозы или снег», — говорит Форнари.

Девять растений, которые украсят сад зимой

  • Подснежники (Galanthus)
    Эти маленькие белые цветы появляются в феврале или марте, когда земля еще холодная. Их высаживают осенью как луковицы, и они каждый год снова прорастают в том же месте.

  • Крокусы (Crocus)
    Ранние весенние цветы, часто распускаются еще в конце февраля. Они бывают фиолетовые, желтые или белые. Следует защитить луковицы от белок — для этого можно использовать кофейную гущу или красный перец.

  • Морозники (Helleborus)
    Их еще называют рождественскими или постными розами. Это тенелюбивые цветы, которые выдерживают сильные морозы. Их чашелистики, похожие на лепестки, остаются декоративными очень долго.

  • Камелия (Camellia)
    Вечнозеленый кустарник с крупными цветами, напоминающими розы. Камелии бывают белого, розового, красного и даже желтого цветов. Их блестящие темно-зеленые листья добавляют контраста зимнему пейзажу.

  • Гамамелис (Hamamelis)
    Этот кустарник известен благодаря своим желтым ароматным цветам, похожим на тонкие ресницы. Гамамелис может вырастать до девяти метров в высоту и цветет с осени до зимы.
    Зоны выращивания: 3-9.

  • Фиалки (Viola tricolor)
    Однолетники, которые хорошо чувствуют себя даже в прохладе. В более теплых регионах они цветут всю зиму, а в более холодных — ранней весной. Стоит выбирать сорта с пометками «winter» или «ice».

  • Зимний жасмин (Jasminum nudiflorum)
    Яркое растение с желтыми цветами, которое можно выращивать как кустарник или лиану. В зимний период жасмин добавляет саду насыщенных цветов.

  • Зимний вереск (Erica carnea)
    Низкорослое вечнозеленое растение, цветущее в конце зимы розовыми, белыми или кремовыми цветами. Даже под снегом его соцветия выглядят выразительно.

  • Алиссум (Lobularia maritima)
    Компактное растение с множеством мелких белых цветов, которое имеет нежный аромат. Некоторые сорта, в частности «Снежная принцесса», способны цвести даже в холодное время.

Напомним, ранее мы сообщали, как выглядит самое опасное дерево в Украине? И почему детям категорически запрещено трогать ярко-красные плоды тиса.

