9 зимних растений, которые цветут даже в мороз: как добавить красок в сад

Зимний сад может выглядеть ярко, если правильно выбрать растения. Эксперт по садоводству К. Л. Форнари отмечает: даже в самые темные месяцы года можно иметь живой пейзаж — стоит только заранее продумать, какие виды высадить.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Как выбрать зимние растения

Прежде всего стоит учитывать свою садовую зону. В разных регионах условия существенно отличаются: одни растения выдерживают морозы, другие лучше растут в более теплом климате. Поэтому перед посадкой необходимо проверить, какие виды подходят именно для вашей местности.

Эксперт также советует обращать внимание не только на цветы, но и на листья и кору. «Цвет может происходить как от коры и листьев, так и от цветов», — объясняет Форнари. Например, красные ветви или желтая хвоя выглядят ярко на белом снегу, тогда как низкорослые цветы могут быть незаметными.

Еще один совет — обратить внимание на растения, цветущие осенью или весной. Некоторые из них могут продолжать цвести до первых морозов или, наоборот, распускаться еще до наступления тепла. Так, гиацинты и нарциссы часто начинают цвести уже в конце зимы, а календула сохраняет цвет даже в прохладную погоду.

Если же сад уже готов к зиме, можно оставить сухие цветы или травы. «Если вы оставите сухие травы или стебли и семенные коробочки многолетних растений нетронутыми, они часто будут выглядеть волшебно, когда на них выпадут морозы или снег», — говорит Форнари.

Девять растений, которые украсят сад зимой

Подснежники (Galanthus)

Эти маленькие белые цветы появляются в феврале или марте, когда земля еще холодная. Их высаживают осенью как луковицы, и они каждый год снова прорастают в том же месте.

Крокусы (Crocus)

Ранние весенние цветы, часто распускаются еще в конце февраля. Они бывают фиолетовые, желтые или белые. Следует защитить луковицы от белок — для этого можно использовать кофейную гущу или красный перец.

Морозники (Helleborus)

Их еще называют рождественскими или постными розами. Это тенелюбивые цветы, которые выдерживают сильные морозы. Их чашелистики, похожие на лепестки, остаются декоративными очень долго.

Камелия (Camellia)

Вечнозеленый кустарник с крупными цветами, напоминающими розы. Камелии бывают белого, розового, красного и даже желтого цветов. Их блестящие темно-зеленые листья добавляют контраста зимнему пейзажу.

Гамамелис (Hamamelis)

Этот кустарник известен благодаря своим желтым ароматным цветам, похожим на тонкие ресницы. Гамамелис может вырастать до девяти метров в высоту и цветет с осени до зимы.

Зоны выращивания: 3-9.

Фиалки (Viola tricolor)

Однолетники, которые хорошо чувствуют себя даже в прохладе. В более теплых регионах они цветут всю зиму, а в более холодных — ранней весной. Стоит выбирать сорта с пометками «winter» или «ice».

Зимний жасмин (Jasminum nudiflorum)

Яркое растение с желтыми цветами, которое можно выращивать как кустарник или лиану. В зимний период жасмин добавляет саду насыщенных цветов.

Зимний вереск (Erica carnea)

Низкорослое вечнозеленое растение, цветущее в конце зимы розовыми, белыми или кремовыми цветами. Даже под снегом его соцветия выглядят выразительно.

Алиссум (Lobularia maritima)

Компактное растение с множеством мелких белых цветов, которое имеет нежный аромат. Некоторые сорта, в частности «Снежная принцесса», способны цвести даже в холодное время.

