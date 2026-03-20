90% делают это неправильно: какие ростки картофеля нельзя обрывать перед высадкой

Как правильно подготовить картофель к высадке

Реклама

В этот момент возникает ключевой вопрос: стоит ли их удалять, чтобы не навредить будущему урожаю, и как сделать это правильно, не травмируя клубень?

Своими наработками поделился опытный огородник Степан Волошин из Калущины, годами выращивающий картофель на собственном участке. Он подчеркивает: бездумно обрывать все ростки — серьезная ошибка. Неправильные действия могут привести к тому, что клубень начнет гнить еще в земле.

По его словам, любое повреждение на картофелине — это прямой путь для инфекций. Если же аккуратно удалить лишние побеги и дать клубням немного подсохнуть, они лучше приживутся и будут более устойчивыми к болезням. Особую опасность представляют длинные, бледные и тонкие отростки: они буквально истощают картофель, извлекая из него все питательные вещества, что резко снижает шансы на хороший урожай.

Реклама

Как объясняет хозяин, при сортировке следует внимательно оценивать состояние ростков. Если они короткие, плотные и прочные — длиной примерно один-два сантиметра — их лучше не трогать, ведь именно такие «глазки» обеспечивают быструю и дружескую лестницу. Вместо этого длинные, тонкие и светлые побеги, появляющиеся из-за недостатка света или слишком теплого хранения, нужно обязательно удалять.

Впрочем, делать это следует осторожно. Не стоит просто отрывать ростки — лучше легонько прокрутить их пальцами, чтобы не повредить сам клубень. После этого картофель желательно оставить на несколько часов в хорошо проветриваемом месте, чтобы места срезов подсохли.

Такой подход, уверяет хозяин, значительно сокращает риск гниения и помогает сохранить здоровый посадочный материал.