90% людей неправильно используют нижнюю полку холодильника: она не для овощей и фруктов

Эксперты по безопасности питания говорят, что нижние ящики холодильника не предназначены для хранения свежих овощей и фруктов.

Оказывается, что любая полка холодильника предназначена для определенных продуктов питания. Как отмечают специалисты, практически все люди неправильно используют нижнюю полку. Что там можно хранить на самом деле?

На этот вопрос специалисты дают четкий ответ. Нижняя полка в холодильнике нужна для того, чтобы там охлаждать мясо и рыбу. И это не зря. Дело в том, что все холодильники обустроены таким образом, что самыми холодными являются именно нижние полки. Это так называемая нулевая зона, потому что температура здесь не поднимается выше 0 градусов. При хранении на нижней полке свежие овощи и фрукты будут постоянно подмораживаться. А это отразится на вкусовых свойствах продуктов и сроках хранения.

Поэтому эксперты по безопасности питания рекомендуют использовать для хранения свежих овощей и фруктов верхние полки, если в холодильнике нет нижних ящиков. Поскольку там обычно температура не опускается ниже 4-5 градусов. Такая температура будет оптимальной для качественной сохранности этих продуктов.

В большинстве современных моделей холодильников под нижней полкой есть выдвижные ящики, именно здесь следует хранить свежие овощи и фрукты. Так как стеклянные или пластиковые закрытые боксы защищают эти продукты от холодного воздуха. Эта самая теплая зона в холодильнике, как сообщают специалисты.

А средние полки холодильника будут идеальными для молочных продуктов. Здесь средняя температура составляет +5 градусов, поэтому сыры, молоко, йогурт и кефиры будут хорошо сохраняться. Различные соки и фреши лучше всего хранить в средней зоне холодильника.

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