90% людей ошибается: сколько минут можно держать чайный пакетик в чашке

Чай в пакетиках создали, чтобы сделать заварку проще и быстрее, особенно в дороге, на работе или в других не слишком удобных условиях.
Впоследствии такая форма чая прижилась, и многие отказались от традиционных заварников, выбирая пакетики, чтобы сэкономить время на мытье посуды. Однако и здесь есть нюансы, которые следует учитывать при заваривании.
Из чего сделан пакетик
Эксперты советуют обращать внимание на форму и материал чайного пакетика, поскольку это влияет на качество настоя. Не менее важно и то, при какой температуре заваривается чай.
По мнению экспертов, лучше всего сохраняют и передают вкус и аромат чаю пакетики, изготовленные из нейлона или шелка. А вот бумажные могут изменять свойства напитка, воздействуя на его вкусовые качества.
Почему изменили форму
Вместо плоских пакетиков производители начали выпускать пирамидки – и не зря. Считается, что благодаря такой форме чай лучше раскрывается, а его вкус становится насыщеннее.
Как правильно заваривать
Главное – не просто погружать пакетик в воду и сразу вытаскивать. Его нужно оставить в чашке на время, чтобы напиток получил полный вкус и аромат.
Если непрерывно опускать и вынимать пакетик, вода только окрасится, но чай не сможет полностью раскрыться.
Оптимальное время заваривания:
- Для пирамидки – 3–5 минут.
- Для обычного пакетика – 3–4 минуты.
- Если вы хотите ускорить процесс, перемешайте чай ложкой.
Однако время заваривания – дело вкуса. Все зависит от сорта чая и личных предпочтений: кто любит нежный, легкий напиток, а кто предпочитает крепкий чай.
Читайте также: