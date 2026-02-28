90% людей портят свою одежду из-за этой одной распространенной ошибки во время стирки: проверьте себя

Распространенные ошибки во время стирки / © pexels.com

Сушка на улице помогает экономить электроэнергию и ускоряет высыхание. Солнечный свет, естественно, освежает ткань: ультрафиолет уменьшает количество бактерий и немного освещает белые материалы.

Чтобы ткани светлых тонов оставались яркими, перед вывешиванием можно чуть-чуть рассеять раствор белого уксуса — это усиливает свежесть и насыщенность цвета.

Но есть нюансы:

Натуральные ткани, особенно хлопок, после уличной сушки могут стать более жесткими. Возвратить мягкость поможет несколько минут в сушильной машине или осторожное разминание руками. Нежные материалы часто оставляют следы от прищепок. Такие вещи лучше аккуратно опрокидывать через веревку без зажимов. Легкие изделия не следует оставлять надолго при сильном ветре — они могут деформироваться. Перед вывешиванием тщательно расправляйте складки — это значительно снизит необходимость в глажке.

Как правильно развешивать одежду

Брюки — перегните по линии пояса, чтобы избежать лишних изломов.

Свитера и джемпера — не вешайте за плечи, чтобы ткань не растянулась. Лучше сложите вдоль и равномерно разместите на веревке.

Платья — сложите пополам по длине и опрокиньте через веревку, чтобы сохранить форму.

Правильная сушка помогает продлить срок службы одежды и сохранить ее привлекательный вид.

Самая распространенная ошибка во время стирки

Эксперты отмечают: одна из самых частых ошибок — использование кондиционера во время стирки полотенец.

Кондиционер оставляет на волокнах тонкую пленку. Она делает ткань более мягкой на ощупь, но уменьшает ее способность впитывать влагу. В результате полотенца хуже выполняют главную функцию — сушить кожу.

К тому же пленка может задерживать загрязнения и микробы. Со временем полотенца приобретают неприятный запах и выглядят менее свежими.

Дополнительные советы

Выбирайте моющее средство и программу стирки в соответствии с типом ткани и степенью загрязнения.

Перед загрузкой застегивайте молнии и пуговицы.

Выворачивайте одежду наизнанку.

Не перегружайте барабан стиральной машины.

Соблюдайте правила сушки, чтобы сохранить форму, цвет и структуру ткани.

Иногда именно мелкие повадки незаметно «убивают» одежду. Сменив всего один момент в уходе, можно значительно продлить его жизнь.