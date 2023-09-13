90% садоводов хранят георгины не правильно: не стоит допускать такой ошибки

Георгины – прекрасные осенние цветы. Но они очень теплолюбивы, поэтому корни плохо переносят сильные заморозки и морозы, которые бывают зимой на территории нашей страны. Поэтому садоводы их выкапывают и хранят до весны.

Довольно часто садоводы просто кладут корни георгин в подвале рядом с картофелем и другими овощами. Но так поступать не стоит, если вы хотите в следующем году получить пышное цветение этих растений.

После выкапывания георгин на приусадебном участке очень важно правильно и грамотно выбрать место для их последующего хранения в зимний период. Существует целых четыре способа, каждый из которых одинаково эффективен.

Как хранить георгины на зиму

Температура в доме зимой может переваливать по отметке в +26 градусов. Для корней георгин это многовато, они начинают высыхать и потом могут даже не прорасти. Однако, всегда можно найти место, где корни георгин будут спокойно лежать до весны. Главное, чтобы там было прохладно и темно. Подойдет верхняя полочка шкафа в прихожей, картонная коробка рядом с дверью на балкон или даже отделение для овощей в холодильнике.

Вот четыре самых распространенных способа хранения георгин.

В оболочке из парафина. Один из наиболее популярных методов, позволяющий сохранять корни растения даже при комнатной температуре. Для парафинирования можно использовать самые дешевые свечи без красителей или других добавок. Можно приобрести чистый парафин в аптеке.

Разделите корни на несколько частей, чтобы на каждой оставалась хотя бы одна почка. Делается это потому, что запарафинировать большой корешок просто физически невозможно. Всегда останутся необработанные участки, через которые будут попадать воздух и болезнетворные бактерии. Шейку каждого участка перевяжите толстой и достаточно длинной нитью. Вы будете держать за ней георгины во время обмакивания в жидкий парафин, чтобы не обжечь пальцы. Парафин разогревается на водяной бане при температуре +65 градусов. Для этого можно использовать кастрюльку или глубокую миску. Поместите в кипяток емкость с парафином.

Держа частицу корешка за нить, быстро окуните ее в жидкий парафин и сразу достаньте, чтобы корешки не сварились. Очень важно, чтобы парафином покрылась вся часть вместе с горлышком. Парафин застывает очень быстро, поэтому вы сможете почти сразу положить готовые георгины в картонную коробку (шейкой вверх) и убрать к весне в шкаф, кладовую или подвал.

Весной георгины просто высаживайте вместе с парафином. Они прорастут через него. Парафинирование защищает растение от гниения, высыхания и разных заболеваний.

Правила хранения георгин на зиму / Фото: Pexels

В отделе для овощей в холодильнике. Это еще один популярный метод, используемый, когда корней мало. При таком способе хранения не нужно их разделять на части. Перед тем, как выкладывать растение в холодильник, нужно обработать его раствором "Фитоспорина М" в дозировке, указанной на упаковке.

Возьмите пищевые пакеты, хорошо их просушите, выложите корни георгина. Можно использовать крафт-бумагу. Если выложить георгины в холодильник просто так, корни со временем отсыреют и начнут гнить. С помощью упаковки влага не будет улетучиваться из корней, а еще под ней образуется микроклимат, подходящий растению.

В глине. Вместо парафина можно использовать глину. Для этого окуните корни растения несколько раз в глиняную болтушку, которая должна иметь сметанообразную консистенцию. После первого погружения обязательно просушите корни (глина должна затвердеть), а затем окуните еще 2-3 раза, каждый раз давая слою глины высохнуть. В результате у вас образуется корка из глины, которая оградит корни от гниения и бактерий. Хранить нужно так же как при парафинировании. Наверное, перед высадкой опустите корни в воду, чтобы глина смылась (тонкий слой можно оставить).

В опилках или вермикулите. Такой способ подойдет для хранения георгинов на балконе или утепленной лоджии. Для этого можно использовать картонные коробки или тазы. На дно насыпьте опилки (вермикулит) слоем 10 см. Затем выложите корни растения горлышком вверх, полностью засыпьте опилками (вермикулитом). Над посадочным материалом должен быть слой не менее 5 см. Следите, чтобы температура воздуха на балконе не опускалась ниже +5 градусов.

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