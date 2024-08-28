90% украинцев неправильно используют нижний ящик в холодильнике: что там можно хранить

Большинство людей не знают, что нужно хранить в нижнем ящике холодильника.

Обычно мы все кладем в нижний ящик холодильника овощи и фрукты. Но, оказывается, так поступать совсем неправильно. Что же нужно хранить на нижней полке в холодильнике?

Специалисты утверждают, что нижний ярус любого холодильника в холодильной камере предназначен для охлаждения рыбы и мяса.

Все холодильники устроены таким образом, что лучше всего холод поступает именно в нижние отсеки. Если вы будете класть там овощи и фрукты, эти продукты будут постоянно подмораживаться. А это будет негативно влиять на их качество и даже сроки хранения.

Именно фрукты и овощи, говорят специалисты, лучше хранить на самых высоких полочках в холодильнике. Там не так холодно, но достаточно прохладно, чтобы продукты не испортились.

А вот средние ящики, по словам экспертов, следует использовать для хранения разнообразных молочных продуктов. В частности, вы можете класть здесь сыры, ставить бутылки с молоком, йогуртом или кефиром.

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