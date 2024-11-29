95% людей делают это неправильно: как разморозить мясо, чтобы это было безопасно для здоровья

Благодаря замораживанию мы можем хранить мясо в течение длительного периода времени. Однако из-за неправильной разморозки могут появиться серьезные последствия для здоровья.

Большинство людей размораживают мясо, просто оставляя его на столе. Однако это очень большая ошибка. Если температура воздуха превышает 4 градуса, внутри могут начать размножаться бактерии. Даже если продукт внутри еще заморожен, его верхний слой становится питательной средой для микроорганизмов.

Не следует класть замороженное мясо в горячую воду, ведь тогда оно начнет гнить еще до того, как полностью разморозится и вы сможете начать что-то готовить из него. Иногда мясо кладут в микроволновку, однако и это не лучший вариант, потому что белок под воздействием волн свернется, продукт станет жестким и невкусным.

Как правильно размораживать мясо

Лучше всего — это достать мясо из морозильной камеры, положить его в достаточно глубокую тарелку и оставить на ночь в холодильнике. Утром вы уже можете его готовить. Хотя это довольно медленный процесс размораживания, однако благодаря низкой температуре вы предотвращаете распространение опасных бактерий.

Еще один метод, который рекомендуют повара, заключается в размораживании мяса в холодной воде. Уложите кусок в большую кастрюлю, залейте холодной водой, чтобы жидкость полностью покрыла мясо. Каждые полчаса меняйте воду на новую.

Как долго безопасно хранить замороженное мясо

Следует помнить, что если мясо заморозить, это совсем не означает, что продукт может храниться очень долго. Срок годности зависит от вида мяса, например, целая курица может пролежать до 1 года, а вот кусок свинины будет безопасен всего месяц.

Читайте также: