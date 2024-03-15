95% людей начинают понимать это слишком поздно: восемь важных правил жизни

Следует помнить, что вчера – это прошлое, поэтому не следует зацикливаться на том, чего не изменить.

Чтобы прожить свою жизнь качественно и наслаждаться каждой ее минутой, важно соблюдать несколько простых правил. Психологи провели много исследований по теме счастья и определили, что 95% людей хотели бы прожить свою жизнь совсем по-другому, но поняли это слишком поздно. Рассказываем, какие важные правила нужно соблюдать, чтобы по-настоящему быть счастливыми.

Как правильно жить в этом мире: золотые советы

Любить себя. Если вы родились, значит, вы нужны этому миру. И не стоит жить в угоду другим. Есть такое правило успешных людей: если вы не живете своей жизнью и своими мечтами, значит вы обслуживаете чьи-то потребности и цели. Неудача – это опыт. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вы никогда не узнаете, как нужно правильно что-либо делать, если будете бояться ошибок. Вспомним ученого, проведшего 11000 неудачных экспериментов, прежде чем засветилась первая электрическая лампочка. Менять свою жизнь никогда не поздно. Мы просто обязаны изменять то, что нас не устраивает. Тогда мы сможем строить свою жизнь по собственным принципам и законам. В противном случае за нас все будут решать другие люди и обстоятельства. Вчера – это прошлое, завтра может не наступить. Сегодня – это именно то время, когда нужно жить и не зависать в прошлом. Но все делать для того, чтобы завтра было лучше, чем сегодня. Надо научиться прощать. Те люди, которые сделали вам больно, возможно, уже давно забыли о вас. А вы отдаете все силы и свой ресурс на обиды из прошлого. Следует закрыть эту страницу и жить дальше. Научиться говорить "нет". Если какая-то просьба вам не нравится, вы можете что-то потерять или это отнимает ваше внутреннее спокойствие, тогда надо отказывать. Здесь действует первое правило любви к себе, не стоит жить в угоду другим и обслуживать чужие интересы. Принятие. Есть много ситуаций в жизни, на которые мы не влияем. Принять, это не значит смириться, а значит направить свои силы на то, на что можно повлиять. Только так можно взять под контроль свою жизнь и все, что в ней происходит. Благодарность сравнивают с сильнейшей молитвой, это состояние, которое способно творить чудеса в нашей жизни. Каждый день нужно благодарить за все, что имеете, тогда жизнь будет давать вам еще больше.

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