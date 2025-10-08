ТСН в социальных сетях

97% дачников допускают эти фатальные ошибки во время осенней побелки — деревья болеют, а урожай исчезает

Побелка садовых деревьев — это обязательный осенний этап ухода, защищающий деревья от морозов, болезней и вредителей.

Как белить деревья осенью

Как белить деревья осенью / © Фото из открытых источников

Однако неправильное выполнение этой процедуры не только нивелирует ее пользу, но и может нанести ущерб насаждениям. Поэтому кора трескается, дерево ослабевает, а урожайность резко снижается.

Чтобы этого избежать, следует знать самые распространенные ошибки, которые допускают садоводы осенью:

  1. Побелка только ствола. Правильная побелка охватывает не только ствол, но и примерно треть нижних скелетных веток — именно они наиболее уязвимы.

  2. Обработка только взрослых деревьев. На самом деле в защите нуждаются все деревья, даже молодые. Для саженцев младше двух лет применяют менее концентрированный раствор, чтобы не повредить нежную кору.

  3. Отсутствие подготовки. Перед побелкой необходимо тщательно очистить кору от мхов и лишайников, трещины и повреждения продезинфицировать и закрыть садовым варом.

Избегая этих ошибок, вы обеспечите надежную защиту деревьев зимой. А уже весной они отблагодарят вас активным ростом и обильным урожаем.

