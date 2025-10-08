- Дата публикации
97% дачников допускают эти фатальные ошибки во время осенней побелки — деревья болеют, а урожай исчезает
Побелка садовых деревьев — это обязательный осенний этап ухода, защищающий деревья от морозов, болезней и вредителей.
Однако неправильное выполнение этой процедуры не только нивелирует ее пользу, но и может нанести ущерб насаждениям. Поэтому кора трескается, дерево ослабевает, а урожайность резко снижается.
Чтобы этого избежать, следует знать самые распространенные ошибки, которые допускают садоводы осенью:
Побелка только ствола. Правильная побелка охватывает не только ствол, но и примерно треть нижних скелетных веток — именно они наиболее уязвимы.
Обработка только взрослых деревьев. На самом деле в защите нуждаются все деревья, даже молодые. Для саженцев младше двух лет применяют менее концентрированный раствор, чтобы не повредить нежную кору.
Отсутствие подготовки. Перед побелкой необходимо тщательно очистить кору от мхов и лишайников, трещины и повреждения продезинфицировать и закрыть садовым варом.
Избегая этих ошибок, вы обеспечите надежную защиту деревьев зимой. А уже весной они отблагодарят вас активным ростом и обильным урожаем.