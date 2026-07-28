99% людей совершают эти шесть ошибок во время стирки: они незаметно портят одежду и опустошают кошелек

Самые распространенные ошибки во время стирки / © pexels.com

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Специалисты по уходу за одеждой предупреждают: несколько распространенных ошибок сокращают срок службы не только любимых вещей, но и самой стиральной машины. Из-за них приходится чаще покупать новую одежду, тратить больше электроэнергии, воды и стирального средства.

Игнорирование рекомендаций на этикетке

Перед тем как положить вещь в барабан, следует внимательно просмотреть информацию на ярлычке. Там производитель указывает оптимальную температуру, режим стирки и возможность машинной сушки.

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Несоблюдение этих рекомендаций может привести к усадке ткани, потере цвета или деформации изделия. Особенно это касается шерсти, шелка и других щекотливых материалов.

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Закрывание дверцы стиральной машины сразу после стирки

Многие после завершения цикла сразу плотно закрывают люк стиральной машины. Это создает влажную среду, в которой быстро появляются плесень, грибок и неприятный запах.

Чтобы избежать проблем, оставляйте дверцу приоткрытой хотя бы на несколько часов. Это поможет высушить барабан и продлит срок службы техники.

Стирка одежды с расстегнутыми молниями

Перед запуском машины проверьте все куртки, джинсы, спортивную одежду и сумки. Если молния останется открытой, ее металлические зубцы могут задеть тонкие ткани, кружево или трикотаж.

Простая привычка застегивать молнии перед стиркой поможет избежать случайных повреждений других вещей.

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Чрезмерное количество стирального средства

Распространенное заблуждение — думать, что больше порошка или геля означает более чистую одежду. В действительности избыток моющего средства часто не выполаскивается полностью.

В результате на ткани остаются следы средства, которые притягивают пыль и грязь, а сами вещи быстрее теряют аккуратный вид. Кроме того, избыток пены создает дополнительную нагрузку на стиральную машину.

Отказ от специальных сетчатых мешков

Бюстгальтеры, кружевное белье, чулки и другие деликатные изделия лучше стирать в специальных сетках.

Такой простой аксессуар защищает ткань от разрывов, а также предотвращает зацепление за другую одежду или элементы барабана.

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Неправильная сортировка белья

Перед стиркой вещи лучше разделять не только по цвету, но и по типу ткани. Темные джинсы могут окрасить светлую одежду, а тяжелые полотенца способны повредить тонкие ткани.

Несколько минут, потраченных на сортировку, помогут избежать неприятных сюрпризов и продлят жизнь вашему гардеробу.

Как избежать дорогих ошибок во время стирки

Чтобы одежда дольше оставалась как новая, а стиральная машина работала без поломок, достаточно соблюдать несколько простых правил:

всегда читайте информацию на этикетках;

не превышайте рекомендуемое количество моющего средства;

застегивайте молнии перед стиркой;

сортируйте вещи по цвету и типу ткани;

используйте сетчатые мешки для деликатной одежды;

после завершения цикла оставляйте дверцу стиральной машины открытой для проветривания.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить хороший облик вещей, избежать лишних затрат и продлить срок службы бытовой техники.

FAQ

Почему нельзя добавлять много стирального порошка?

Избыток порошка или геля не делает одежду чище. Напротив, остатки моющего средства скапливаются в волокнах ткани, притягивают пыль и грязь, могут вызвать неприятный запах, а также увеличивают нагрузку на стиральную машину.

Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки?

Да. После завершения цикла рекомендуется оставить люк приоткрытым на несколько часов. Это позволяет влаге испариться, предотвращает появление плесени, грибка и неприятного запаха, а также помогает продлить срок службы стиральной машины.

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