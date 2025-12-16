А был как у волков: почему мозг первых домашних собак когда-то резко уменьшился (фото до и после)

Ученые воспроизвели эволюцию мозга собак от волков до чихуахуа / © Associated Press

В позднем неолите у одомашненных собак произошли существенные анатомические изменения: их мозг значительно снизился в размерах по сравнению с дикими волками. По объему он стал сопоставим с мозгом современных мелких пород, в частности, чихуахуа и кокер-спаниелов.

Об этом говорится в новом научном исследовании, обнародованном на платформе препринтов bioRxiv.

Ученые отмечают, что у современных собак меньший мозг часто связывают с повышенной тревожностью и агрессивностью, а также с более слабыми когнитивными способностями. В то же время, пока остается непонятным, почему подобные черты сформировались у собак еще тысячи лет назад. Одна из гипотез состоит в том, что такие животные могли выполнять роль «сигнализации» — предупреждать людей об опасности.

Ученые сравнили размер черепов частично одомашненных собак в возрасте 33 и 15 тысяч лет и полностью одомашненных собак в возрасте 5 тысяч лет. Cucchi et al., 2025

Как ученые отследили эволюцию мозга собак

Вопрос влияния одомашнивания на размер мозга собак давно вызывает дискуссию. Часть исследований связывала уменьшение мозга со снижением потребности самостоятельно выживать, а другие указывали, что ключевую роль играли не люди, а другие эволюционные факторы.

Чтобы прояснить ситуацию, исследователи проанализировали внутренний объем черепов собак и волков разных исторических периодов — от раннего палеолита до современности. Измерения позволили реконструировать постепенные изменения мозга в процессе одомашнивания.

Результаты показали, что древнейшие частично прирученные собаки почти не отличались от волков по размеру мозга. Более того, примерно 35 тысяч лет назад у них даже фиксировали его увеличение, что могло способствовать более гибкому поведению и способности жить рядом с людьми.

Однако около пяти тысяч лет назад ситуация кардинально изменилась. По остаткам, найденным на территории современной Франции, ученые установили, что мозг одомашненных собак уменьшился почти вдвое по сравнению с волками того же периода. По объему он был подобен мозгу нынешних мелких и декоративных пород — от шпицев и пекинесов до круга.

Одной из возможных причин такого сокращения исследователи называют примитивный и скудный рацион. Древние собаки, проживавшие вблизи человеческих поселений, еще не выполняли важных функций и в основном питались остатками пищи.

В то же время, не все ученые соглашаются с прямой связью между размером мозга и интеллектом. Другие исследования свидетельствуют, что некоторые декоративные породы имеют больший мозг, чем собаки.

Кроме того, археологические находки свидетельствуют, что процесс одомашнивания не всегда был мирным: во Франции обнаружили остатки частично прирученного животного, которое, вероятно, убили те же люди, которые пытались его одомашнить.

