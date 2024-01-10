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А ваше есть в этом перечне: такие украинские фамилии давали в старину бизнесменам

А ваше есть в этом перечне: такие украинские фамилии давали в старину бизнесменам

Список украинских фамилий, которые давали бизнесменам / Фото: pixabay.com

Древние украинские фамилии могут рассказать многое о своих носителях. К примеру, каким родом занятий занимались их предки.

О них рассказал в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юрий Редько.

Он указывает, что чаще всего подобные родовые имена получали люди, у которых были собственные магазины. Обычно они там жили и работали сами на себя. Если ваша фамилия звучит именно так, возможно, ваши предки относились к бизнесменам того времени.

Итак, среди таких фамилий самое популярное Крамар и его производные:

  • Крамарук;
  • Крамаренко;
  • Крамарчук.

А вот люди, работавшие в сфере торговли, однако не имевшие собственного бизнеса, получали фамилию Купец и его производные:

  • Купеческий;
  • Купчик.

Ваши предки умели считать деньги, торговать и знали, что такое управлять собственным бизнесом.

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