А вы знаете, как будет "собутыльник" на украинском: интересные варианты

Украинцы часто называют тех, кто распивает с ними алкогольные напитки "собутильниками", хотя это слово является русским. Многие не знают, как правильно на украинском будет "собутыльник".

Согласно словарю украинского языка, слово "собутыльнык" означает компаньона по распитию спиртных напитков на постоянной или временной основе.

Как на украинский язык перевести слово «собутыльник"

В украинском языке существует несколько интересных ответчиков этого слова.

Наиболее известным переводом с русского языка является слово "почарківець", она — "почарківка".

Еще один интересный аналог —"горілчаний брат", который нередко можно встретить в художественных произведениях украинской литературы. "Нині він і самого Семенюка не дуже поважав, — адже це приятель та навіть і горілчаний брат Ступи." (Федір Кравченко)

Еще одним интересным вариантом является "чоповий брат", происходящий от слова "чіп", имеющий значение конусообразной деревянной пробки для закрытия отверстия в сосуде.

Это наиболее распространенные синонимы к слову "собутыльник". Среди других вариантов можно услышать "супияк", "сучарник", "товариш по чарці", "співчарник".

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