А вы знали, что фразы "у всіх на виду" не существует в украинском языке: как говорить правильно

Многие фразы, которые люди каждый день используют в разговорах, не соответствуют нормам современного украинского языка. Часто это связано с калькированием русских изречений, настолько прочно вошедших в обиход, что большинство даже не замечает этих ошибок. Одним из таких примеров является популярная фраза «у всіх на виду». Языковеды объясняют, что такого выражения в украинском языке нет, а вместо него следует использовать аутентичные украинские соответствия.

Почему это выражение считается неправильным

Фраза «у всіх на виду» является дословным переводом русского изречения «у всех на виду». В украинском языке слово «вид» в такой конструкции не используется. Поэтому выражение звучит неестественно и противоречит языковым нормам.

Филологи отмечают, что подобные кальки постепенно засоряют язык и вытесняют удельно украинские слова.

Как правильно говорить на украинском

В зависимости от контекста языковеды советуют использовать следующие высказывания:

«на видноті»;

«на видноті у всіх»;

«перед очима»;

«на очах у всіх»;

«на людях»;

«на загальному огляді».

Например:

неправильно: «Вона завжди у всіх на виду»;

правильно: «Вона завжди на видноті».

Специалисты объясняют, что чистота речи формирует культуру общения и помогает лучше ощущать красоту украинского языка.

Многие калькированные фразы настолько привычны, что люди перестают замечать их неестественность. Именно поэтому языковеды советуют чаще обращать внимание на правильные украинские соответствия и постепенно вводить их в свою повседневную речь.

