А вы знали, что фразы "у всіх на виду" не существует в украинском языке: как говорить правильно

Эта речевая конструкция не соответствует нормам украинского языка, поэтому филологи советуют заменять ее правильными соответствиями.

Как говорить на украинском правильно

Как говорить на украинском правильно

Многие фразы, которые люди каждый день используют в разговорах, не соответствуют нормам современного украинского языка. Часто это связано с калькированием русских изречений, настолько прочно вошедших в обиход, что большинство даже не замечает этих ошибок. Одним из таких примеров является популярная фраза «у всіх на виду». Языковеды объясняют, что такого выражения в украинском языке нет, а вместо него следует использовать аутентичные украинские соответствия.

Почему это выражение считается неправильным

Фраза «у всіх на виду» является дословным переводом русского изречения «у всех на виду». В украинском языке слово «вид» в такой конструкции не используется. Поэтому выражение звучит неестественно и противоречит языковым нормам.

Филологи отмечают, что подобные кальки постепенно засоряют язык и вытесняют удельно украинские слова.

Как правильно говорить на украинском

В зависимости от контекста языковеды советуют использовать следующие высказывания:

  • «на видноті»;

  • «на видноті у всіх»;

  • «перед очима»;

  • «на очах у всіх»;

  • «на людях»;

  • «на загальному огляді».

Например:

  • неправильно: «Вона завжди у всіх на виду»;

  • правильно: «Вона завжди на видноті».

Специалисты объясняют, что чистота речи формирует культуру общения и помогает лучше ощущать красоту украинского языка.

Многие калькированные фразы настолько привычны, что люди перестают замечать их неестественность. Именно поэтому языковеды советуют чаще обращать внимание на правильные украинские соответствия и постепенно вводить их в свою повседневную речь.

