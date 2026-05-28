А вы знали, что фразы "у всіх на виду" не существует в украинском языке: как говорить правильно
Эта речевая конструкция не соответствует нормам украинского языка, поэтому филологи советуют заменять ее правильными соответствиями.
Многие фразы, которые люди каждый день используют в разговорах, не соответствуют нормам современного украинского языка. Часто это связано с калькированием русских изречений, настолько прочно вошедших в обиход, что большинство даже не замечает этих ошибок. Одним из таких примеров является популярная фраза «у всіх на виду». Языковеды объясняют, что такого выражения в украинском языке нет, а вместо него следует использовать аутентичные украинские соответствия.
Почему это выражение считается неправильным
Фраза «у всіх на виду» является дословным переводом русского изречения «у всех на виду». В украинском языке слово «вид» в такой конструкции не используется. Поэтому выражение звучит неестественно и противоречит языковым нормам.
Филологи отмечают, что подобные кальки постепенно засоряют язык и вытесняют удельно украинские слова.
Как правильно говорить на украинском
В зависимости от контекста языковеды советуют использовать следующие высказывания:
«на видноті»;
«на видноті у всіх»;
«перед очима»;
«на очах у всіх»;
«на людях»;
«на загальному огляді».
Например:
неправильно: «Вона завжди у всіх на виду»;
правильно: «Вона завжди на видноті».
Специалисты объясняют, что чистота речи формирует культуру общения и помогает лучше ощущать красоту украинского языка.
Многие калькированные фразы настолько привычны, что люди перестают замечать их неестественность. Именно поэтому языковеды советуют чаще обращать внимание на правильные украинские соответствия и постепенно вводить их в свою повседневную речь.