ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
101
Время на прочтение
2 мин

А вы знали, что говорить "Доброго дня" — это неправильно: как на самом деле нужно здороваться

Правильное приветствие — это не только языковая норма, но и часть культуры общения, как делового, так и дружественного.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Добрый день или доброго дня — как правильно здороваться

Добрый день или доброго дня — как правильно здороваться

Мы каждый день здороваемся десятки раз и даже не задумываемся, правильно ли это делаем. Фраза «Доброго дня» давно стала привычной, однако языковеды обращают внимание: с точки зрения норм украинского языка она не является идеальной. Итак, рассказываем, как здороваться правильно и почему это имеет значение.

Почему «Доброго дня» — это некорректная фраза для приветствия

С точки зрения языковой нормы, более правильной формой является «Добрый день».

Дело в том, что «Добрый день» — это полноценное пожелание, где прилагательное согласовывается с существительным в именительном падеже.

А вот «Доброго дня» — это уже родовой падеж, больше отвечающий пожеланию типа «желаю доброго дня», но без глагола такая форма считается неполной.

Однако важно понимать: в современном разговорном языке оба варианта употребляются, но нормативным и стилистически более точным остается именно «Добрый день».

Как правильно здороваться на украинском

Кроме «Добрый день» есть и другие правильные и уместные варианты.

  • Доброе утро — до обеда.

  • Добрый вечер — во второй половине дня.

  • Приветствую — универсальное современное приветствие.

  • Доброго здоровья — традиционная форма, подчеркивающая уважение к уже знакомому человеку.

На самом деле, выбор приветствия зависит от ситуации, времени суток и уровня официальности.

Интересные факты о приветствии

  • В древности украинцы часто приветствовались словами «Слава Иисусу Христу» или «Здоровенькі були», подчеркивая уважение и пожелание здоровья.

  • Во многих европейских языках приветствия имеют форму пожелания, но не всегда буквально переводятся.

  • Фраза «Добрый день» сначала означала именно пожелание хорошего течения дня, а не просто формальное поздравление.

  • В деловом общении правильное приветствие формирует первое впечатление и может повлиять на отношение к собеседнику.

Стоит ли полностью отказываться от приветствия «Доброго дня»

Несмотря на речевые замечания, эта форма настолько закрепилась в повседневном общении, что не считается грубой ошибкой.

Однако если вы хотите говорить грамотно и в соответствии с нормами литературного языка, лучше пользоваться фразой «Добрый день». Также эту форму приветствия следует использовать в деловой или официальной переписке и общении.

Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie