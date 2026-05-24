А вы знали, что "Саша" — это неправильно: как обращаться к Александру на украинском языке
В последние годы украинцы все чаще возвращаются к собственным языковым традициям. Люди начинают более сознательно относиться к языку и интересоваться тем, как правильно звучат украинские имена без иноязычного влияния.
Многие украинцы привыкли использовать имя «Саша» как сокращенную форму от Александра или Александры. Однако языковеды отмечают, что эта форма не является удельно украинской, это калька с русского языка. В украинском языке существуют собственные, естественные сокращения и ласковые формы этого имени, поэтому специалисты советуют обратить внимание на аутентичные варианты.
Почему форма обращения «Саша» считается неправильной
Имя Александр имеет древнегреческое происхождение и давно закрепилось в украинской традиции. Однако форма «Саша» сформировалась под влиянием насаждения русского языка на территории украинского государства.
Языковеды отмечают, что украинский язык имеет собственные правила создания ласковых и сокращенных форм имен, поэтому для Александра существуют другие, более естественные варианты.
Как правильно обращаться к Александру на украинском
Специалисты отмечают, что украинскими формами имени «Александр» являются:
Олесь;
Лесь;
Лесик;
Олекса;
Санько;
Сашко.
Именно форма «Сашко» считается удельно украинской и гораздо более естественно звучит в живой речи.
Также очень популярны в украинской культуре формы Олесь и Олекса, которые часто встречаются в литературе и народном творчестве.