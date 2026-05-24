Многие украинцы привыкли использовать имя «Саша» как сокращенную форму от Александра или Александры. Однако языковеды отмечают, что эта форма не является удельно украинской, это калька с русского языка. В украинском языке существуют собственные, естественные сокращения и ласковые формы этого имени, поэтому специалисты советуют обратить внимание на аутентичные варианты.

Почему форма обращения «Саша» считается неправильной

Имя Александр имеет древнегреческое происхождение и давно закрепилось в украинской традиции. Однако форма «Саша» сформировалась под влиянием насаждения русского языка на территории украинского государства.

Языковеды отмечают, что украинский язык имеет собственные правила создания ласковых и сокращенных форм имен, поэтому для Александра существуют другие, более естественные варианты.

Как правильно обращаться к Александру на украинском

Специалисты отмечают, что украинскими формами имени «Александр» являются:

Олесь;

Лесь;

Лесик;

Олекса;

Санько;

Сашко.

Именно форма «Сашко» считается удельно украинской и гораздо более естественно звучит в живой речи.

Также очень популярны в украинской культуре формы Олесь и Олекса, которые часто встречаются в литературе и народном творчестве.

