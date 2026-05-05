А вы знали, что слов "переписка" и "переписуватися" нет в украинском языке: как говорить правильно
Эти лексемы, хоть и очень популярны, но не соответствуют нормам современного украинского литературного языка.
В повседневном общении мы часто используем слова, даже не задумываясь, соответствуют ли они нормам украинского языка. Особенно это касается слов, которые пришли из русского и постепенно закрепились в нашей речи. К таким относятся «переписка» и «переписуватися», которые кажутся привычными, но на самом деле не являются нормативными в украинском литературном языке. Поэтому очень важно знать правильные соответствия, чтобы говорить грамотно.
Почему эти слова считаются ненормативными
Слова «переписка» и «переписуватися» являются кальками с русского языка. В украинском языке они не закреплены как литературная норма, хотя их постоянно используют в повседневном общении. Украинский имеет собственные лексемы, которые звучат более естественно и соответствуют языковым правилам.
Как говорить правильно
Вместо слова «переписка» уместно употреблять «листування». Это слово полностью передает содержание и является нормативным. Например: «У нас тривале листування» или «Я прочитав усе листування».
Вместо «переписуватися» правильно говорить «листуватися». Например: «Ми часто листуємося» или «Вони почали листуватися вже давно».
В современном контексте, когда речь идет о сообщениях в мессенджерах, также уместно использовать варианты «обмінюватися повідомленнями» или «писати одне одному».
Почему важно использовать правильные слова
Язык формирует наше мышление и восприятие. Использование нормативных слов делает речь более чистой, понятной и приятной. К тому же это помогает сохранять самобытность украинского языка и избегать лишних заимствований.