ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
452
Время на прочтение
1 мин

А вы знали, что слов "переписка" и "переписуватися" нет в украинском языке: как говорить правильно

Эти лексемы, хоть и очень популярны, но не соответствуют нормам современного украинского литературного языка.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
2 комментария
Как правильно говорить на украинском

Как правильно говорить на украинском / © www.freepik.com/free-photo

В повседневном общении мы часто используем слова, даже не задумываясь, соответствуют ли они нормам украинского языка. Особенно это касается слов, которые пришли из русского и постепенно закрепились в нашей речи. К таким относятся «переписка» и «переписуватися», которые кажутся привычными, но на самом деле не являются нормативными в украинском литературном языке. Поэтому очень важно знать правильные соответствия, чтобы говорить грамотно.

Почему эти слова считаются ненормативными

Слова «переписка» и «переписуватися» являются кальками с русского языка. В украинском языке они не закреплены как литературная норма, хотя их постоянно используют в повседневном общении. Украинский имеет собственные лексемы, которые звучат более естественно и соответствуют языковым правилам.

Как говорить правильно

Вместо слова «переписка» уместно употреблять «листування». Это слово полностью передает содержание и является нормативным. Например: «У нас тривале листування» или «Я прочитав усе листування».

Вместо «переписуватися» правильно говорить «листуватися». Например: «Ми часто листуємося» или «Вони почали листуватися вже давно».

В современном контексте, когда речь идет о сообщениях в мессенджерах, также уместно использовать варианты «обмінюватися повідомленнями» или «писати одне одному».

Почему важно использовать правильные слова

Язык формирует наше мышление и восприятие. Использование нормативных слов делает речь более чистой, понятной и приятной. К тому же это помогает сохранять самобытность украинского языка и избегать лишних заимствований.

Комментарии
Сортировать:
rol929
13:53, 2026.05.05
Налистував листання
djs923
12:46, 2026.05.05
А як тоді буде перепис населення...
Дата публикации
Количество просмотров
452
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie