А вы знали, что слова "совесть" нет в украинском языке: какие красивые и благозвучные соответствия

Многие слова, которыми мы пользуемся каждый день, на самом деле имеют иноязычное происхождение. Именно к таковым относится и слово «совесть». Хотя эта калька давно закрепилась в разговорном языке, филологи обращают внимание: в украинском есть более благозвучные и аутентичные соответствия, которые передают то же содержание. Некоторые из них активно использовались в древности, и сейчас эти слова постепенно возвращаются в современную речь.

Почему слово «совесть» вызывает споры

Слово «совесть» есть в словарях современного украинского языка, поэтому назвать его полностью неправильным нельзя. Языковеды отмечают, что оно имеет церковнославянское происхождение. Именно поэтому поклонники аутентичной украинской лексики советуют чаще использовать благозвучные и красивые соответствия.

Одной из самых благозвучных украинских лексем является «сумління». Именно ее многие языковеды считают более естественным для нашего языка. Например:

не «иметь совесть», а «мати сумління»;

не «совесть мучает», а «сумління гризе»;

не «чистая совесть», а «чисте сумління».

Филологи объясняют: слово «сумління» полностью отвечает устоявшимся традициям нашего языка. К тому же, его часто употребляли классики украинской литературы.

Какие еще есть хорошие соответствия

В зависимости от контекста можно использовать и другие слова:

честь;

нравственность;

внутренний голос;

человечность;

ответственность перед собой.

Все зависит от того, какой именно смысл вы хотите передать.

Как правильно говорить в повседневной жизни

Филологи советуют не бояться постепенно вводить в речь аутентичные украинские слова. Даже небольшие изменения помогают сделать язык богаче и красивее.

Например, вместо привычного «май совість» можно сказать:

«май сумління»;

«не втрачай людяності»;

«схаменись».

