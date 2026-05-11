ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
245
Время на прочтение
2 мин

А вы знали, что слова "совесть" нет в украинском языке: какие красивые и благозвучные соответствия

Использование аутентичных украинских лексем помогает сделать нашу повседневную речь более богатой, благозвучной и чистой.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Как правильно говорить на украинском

Как правильно говорить на украинском / © Freepik

Многие слова, которыми мы пользуемся каждый день, на самом деле имеют иноязычное происхождение. Именно к таковым относится и слово «совесть». Хотя эта калька давно закрепилась в разговорном языке, филологи обращают внимание: в украинском есть более благозвучные и аутентичные соответствия, которые передают то же содержание. Некоторые из них активно использовались в древности, и сейчас эти слова постепенно возвращаются в современную речь.

Почему слово «совесть» вызывает споры

Слово «совесть» есть в словарях современного украинского языка, поэтому назвать его полностью неправильным нельзя. Языковеды отмечают, что оно имеет церковнославянское происхождение. Именно поэтому поклонники аутентичной украинской лексики советуют чаще использовать благозвучные и красивые соответствия.

Одной из самых благозвучных украинских лексем является «сумління». Именно ее многие языковеды считают более естественным для нашего языка. Например:

  • не «иметь совесть», а «мати сумління»;

  • не «совесть мучает», а «сумління гризе»;

  • не «чистая совесть», а «чисте сумління».

Филологи объясняют: слово «сумління» полностью отвечает устоявшимся традициям нашего языка. К тому же, его часто употребляли классики украинской литературы.

Какие еще есть хорошие соответствия

В зависимости от контекста можно использовать и другие слова:

  • честь;

  • нравственность;

  • внутренний голос;

  • человечность;

  • ответственность перед собой.

Все зависит от того, какой именно смысл вы хотите передать.

Как правильно говорить в повседневной жизни

Филологи советуют не бояться постепенно вводить в речь аутентичные украинские слова. Даже небольшие изменения помогают сделать язык богаче и красивее.

Например, вместо привычного «май совість» можно сказать:

  • «май сумління»;

  • «не втрачай людяності»;

  • «схаменись».

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
245
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie