А вы знали, что слова "совесть" нет в украинском языке: какие красивые и благозвучные соответствия
Использование аутентичных украинских лексем помогает сделать нашу повседневную речь более богатой, благозвучной и чистой.
Многие слова, которыми мы пользуемся каждый день, на самом деле имеют иноязычное происхождение. Именно к таковым относится и слово «совесть». Хотя эта калька давно закрепилась в разговорном языке, филологи обращают внимание: в украинском есть более благозвучные и аутентичные соответствия, которые передают то же содержание. Некоторые из них активно использовались в древности, и сейчас эти слова постепенно возвращаются в современную речь.
Почему слово «совесть» вызывает споры
Слово «совесть» есть в словарях современного украинского языка, поэтому назвать его полностью неправильным нельзя. Языковеды отмечают, что оно имеет церковнославянское происхождение. Именно поэтому поклонники аутентичной украинской лексики советуют чаще использовать благозвучные и красивые соответствия.
Одной из самых благозвучных украинских лексем является «сумління». Именно ее многие языковеды считают более естественным для нашего языка. Например:
не «иметь совесть», а «мати сумління»;
не «совесть мучает», а «сумління гризе»;
не «чистая совесть», а «чисте сумління».
Филологи объясняют: слово «сумління» полностью отвечает устоявшимся традициям нашего языка. К тому же, его часто употребляли классики украинской литературы.
Какие еще есть хорошие соответствия
В зависимости от контекста можно использовать и другие слова:
честь;
нравственность;
внутренний голос;
человечность;
ответственность перед собой.
Все зависит от того, какой именно смысл вы хотите передать.
Как правильно говорить в повседневной жизни
Филологи советуют не бояться постепенно вводить в речь аутентичные украинские слова. Даже небольшие изменения помогают сделать язык богаче и красивее.
Например, вместо привычного «май совість» можно сказать:
«май сумління»;
«не втрачай людяності»;
«схаменись».