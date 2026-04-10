- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 987
- Время на прочтение
- 2 мин
А вы знали, что слово "гімн" — это неправильно: как называть главную песню Украины
На самом деле лексема «гімн» имеет древнегреческое происхождение: интересные факты и филологические объяснения.
Мы каждый день используем привычные слова и даже не задумываемся, откуда они происходят и есть ли у них украинские соответствия. Одно из таких слов — «гімн». Оно кажется совершенно естественным, ведь связано с главным государственным символом. Однако языковеды обращают внимание: в украинском языке существует собственный, более аутентичный вариант этого слова. Об этом пишет ресурс «Главред».
Почему слово «гімн» считают заимствованным
Слово «гімн» пришло в украинский язык с древнегреческого. В первоначальном смысле оно означало «торжественную песню в честь богов или героев», то есть фактически хвалебное пение.
Сегодня это слово официальное и закреплено в законодательстве, поэтому его использование абсолютно правильное. Однако оно не является украинским по происхождению, что и вызывает интерес к альтернативам.
В украинском языке существует красивое и содержательное слово — «славень». Оно образовано от слов «слава» и «славить» и буквально означает прославляющую песню.
Именно поэтому многие языковые эксперты считают его более естественным для украинской традиции. Оно не только передает содержание, но и звучит более мягко и органично в контексте украинской культуры.
Интересные факты, о которых мало кто знает
Лексема «славень» активно использовалась в украинской литературе и фольклоре, но со временем была вытеснена заимствованием «гімн».
В некоторых славянских языках все еще сохраняются собственные варианты подобных слов, означающих «песню прославления».
Государственный гимн Украины «Ще не вмерла Україна…» был написан в XIX веке и первоначально воспринимался как патриотический славень народа.
В современном языке лексема «славень» не запрещена, ее можно использовать как стилистический или художественный вариант.