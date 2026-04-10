А вы знали, что слово "гімн" — это неправильно: как называть главную песню Украины

Значение слова «гимн»: украинский язык / © Фото из открытых источников

Мы каждый день используем привычные слова и даже не задумываемся, откуда они происходят и есть ли у них украинские соответствия. Одно из таких слов — «гімн». Оно кажется совершенно естественным, ведь связано с главным государственным символом. Однако языковеды обращают внимание: в украинском языке существует собственный, более аутентичный вариант этого слова. Об этом пишет ресурс «Главред».

Почему слово «гімн» считают заимствованным

Слово «гімн» пришло в украинский язык с древнегреческого. В первоначальном смысле оно означало «торжественную песню в честь богов или героев», то есть фактически хвалебное пение.

Сегодня это слово официальное и закреплено в законодательстве, поэтому его использование абсолютно правильное. Однако оно не является украинским по происхождению, что и вызывает интерес к альтернативам.

В украинском языке существует красивое и содержательное слово — «славень». Оно образовано от слов «слава» и «славить» и буквально означает прославляющую песню.

Именно поэтому многие языковые эксперты считают его более естественным для украинской традиции. Оно не только передает содержание, но и звучит более мягко и органично в контексте украинской культуры.

