А вы знали, что слово "рюкзак" - это неправильно: как его назвать на украинском

Слово «рюкзак» настолько привычное в повседневной речи, что многие даже не задумываются над его происхождением. Однако в украинском языке существуют собственные, более подлинные варианты этого слова. В зависимости от контекста можно использовать разные соответствия, и каждый из них имеет свое значение и оттенок.

Как правильно на украинском будет слово «рюкзак»: список вариантов

В украинском языке существует несколько нормативных и стилистически правильных соответствий:

«Наплічник». Самый распространенный и современный вариант, используемый в быту, туризме и обучении. Например: «Я взял „наплічник“ в путешествие».

«Ранець». Традиционное слово, чаще всего обозначающее школьную сумку с жесткой формой. Распространено в современном и литературном языке. Например: «Ребенок пошел в школу с „ранцем“».

«Заплічник». Устаревший и редко используемый вариант. Встречается в художественной литературе и словарях как синоним к рюкзаку. Например: «Путешественник нес тяжелый „Заплічник“».

Чем отличаются эти слова

«Наплічник» — самый универсальный современный вариант.

«Ранець» — преимущественно школьный или классический вариант.

«Заплічник» — устаревшее, стилистически приподнятое, реже употребляемое слово.

Все эти слова являются украинскими эквивалентами в зависимости от контекста.

