А вы знали, что в украинском языке есть четыре слова, которые начинаются на "и"

Интересные факты об украинском языке / © www.freepik.com/free-photo

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Многие еще со школьных лет помнят правило: «Слов на „и“ в украинском языке не бывает». Однако современное украинское правописание имеет исключения. После утверждения новой редакции правописания 2019 нормативными стали несколько форм, в которых буква «и» стоит в начале слова. Речь идет о четырех словах: «ич», «икати», «ирій» и «ирод». А два последних имеют параллельные формы с начальной «i»: ірій/ирій и ірод/ирод.

«Ич» — короткое слово с эмоцией

Слово «ич» может быть возгласом или частицей. Оно используется для эмоционального усиления выражения, часто передает удивление, упрек или ироническое отношение.

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Например: «Ишь, какой хитрый!» или «Ишь, какая умная!»

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По содержанию его можно примерно передать словами «ты ба», «смотри-ка». Это слово интересно тем, что в современном украинском языке его написание с «и» в начале является нормативным.

«Икати» — когда звук «и» заменяет «і»

Глагол «икати» также начинается с необычной для многих украинцев буквы. Оно означает произносить звук «и» вместо «і».

От него образовано существительное «икання» — соответственно, произношение звука «и» там, где нормативным является произношение «і». Украинское правописание прямо приводит эти слова среди случаев употребления «и» в начале.

Так что если вам казалось, что «икати» написано с ошибкой, это не так.

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«Ирій» — загадочный край народных представлений

Слово «ирій» имеет давнее происхождение. В традиционных украинских представлениях так называли мифическое теплое место, куда на зиму улетают птицы. С этим понятием также связывали место обитания душ умерших. В современном правописании разрешены обе формы — «ирій» и «ірій».

Поэтому написание «ирій» — не ошибка и не случайное нововведение, а возвращение к давней языковой традиции.

«Ирод» — не только библейское имя

Еще одно необычное слово — «ирод». Оно связано с именем библейского царя Ирода, но в украинском языке давно используется и как общее название человека, характеризующегося как очень жестокое.

Правописание допускает обе формы: «ирод» и «ірод». То есть вариант с «и» в начале также нормативный.

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