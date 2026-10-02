А вы знали, что в украинском языке есть несколько слов, которые начинаются на "Ы": секреты филологии

Интересные факты об украинском языке / © www.freepik.com/free-photo

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Многие еще из школы помнят правило: украинские слова не начинаются с буквы «Ы». Однако это не совсем так. Действующее украинское правописание позволяет начальное «Ы» в отдельных словах, возгласах и частицах. Некоторые из них имеют интересное значение, а другие встречаются преимущественно в языковедческих объяснениях.

Раньше мы писали, как правильно будет на украинском языке слово «изобилие».

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Какие слова начинаются на «Ы»

«Ич!» — крик, передающий эмоцию, удивление или недовольство. Например: «Ич, який хитрий!» В этом предложении слово подчеркивает отношение говорящего к собеседнику. «Икати» — произносить звук «ы» вместо «и». Это слово используют, когда говорят об особенностях произношения. От него образовалось существительное икание — название такого явления. «Ирій» — вариант слова «ірій», связанный с украинскими народными верованиями. Так называли мифическую теплую страну, куда осенью улетали птицы и откуда весной возвращались. Также есть слово «вирій». «Ирод» — вариант слова «ірод». В переносном смысле так называют жестокого, бессердечного человека. Слово происходит от имени библейского царя Ирода и имеет отчетливую отрицательную окраску. «Ич який!» — это не отдельное слово, а пример употребления частицы «ич», придающей выражению эмоционального оттенка. Ее можно использовать, когда хотят выразить иронию или неодобрение.

Почему слов на «Ы» так мало

В украинском языке в начале слова обычно пишется «И». Начальная «Ы» — исключение, а не правило, поэтому нельзя произвольно изменять первую букву слова.

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Украинское правописание также фиксирует отдельные иноязычные названия, начинающиеся на «Ы», согласно их произношению. Однако в повседневной речи чаще всего можно встретить именно «ич», «икати», «ирій» и «ирод» или их варианты с первоначальной «І».

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