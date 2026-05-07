А вы знали, какой водой на самом деле стоит мыть пол: точно не холодной и не горячей

Многие даже не задумываются, что температура воды для мытья пола может существенно влиять на чистоту в доме. Одни используют почти кипяток, думая, что так лучше отмывается грязь, другие — холодную воду, чтобы не портить покрытие. На самом деле, оба варианта могут не только ухудшить результат уборки, но и повредить пол. Есть оптимальная температура воды, которая позволяет эффективно очистить поверхность без разводов и лишней влаги.

Почему не стоит мыть пол холодной и горячей водой

Холодная вода плохо растворяет жир и мелкую грязь, поэтому пол может оставаться липким даже после мытья. Особенно это заметно на кухне или в коридоре, где накапливается больше всего грязи. Кроме того, моющие средства в холодной воде работают менее эффективно.

Слишком горячая вода также может навредить. Она оставляет разводы, скорее испаряет моющее средство и может портить некоторые виды покрытия — ламинат, паркет и линолеум. Из-за постоянного контакта с очень горячей водой пол может терять блеск и даже деформироваться.

Какая температура воды считается идеальной для мытья полов

Лучше мыть пол теплой водой до 40°C. Именно такая вода хорошо растворяет грязь, не оставляет следов и безопасна для большинства покрытий. Теплая вода также помогает моющим средствам работать более эффективно.

Для свежести и чистоты в воду следует добавить несколько капель моющего средства или небольшое количество жидкого мыла. Для плитки хорошо подходит несколько ложек спирта или специального средства без сильного пенообразования — это помогает избежать разводов.

Как правильно мыть пол

Тряпку или швабру нужно хорошо отжимать, чтобы на поверхности не оставалось избытка влаги. Воду лучше менять несколько раз во время уборки, особенно если помещение достаточно большое. Также важно сначала убрать пыль и мусор, а потом уже мыть пол.

