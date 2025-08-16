ТСН в социальных сетях

162
1 мин

Абрикосовый соус, что идеально подходит к любому мясу: простой рецепт

Выходит густой, ароматный, сладко-острый абрикосовый соус.

Абрикосы.

Абрикосы. / © Pexels

Абрикосы – не только хорошая идея для приготовления варенья или джема. Этот фрукт станет звездой соуса к мясу. Приготовьте только раз и вы забудете о магазинных соусах.

ТСН.ua подготовил рецепт абрикосового соуса к мясным блюдам.

Ингредиенты

  • абрикосы спелые – 2 кг

  • лук – 0,5 кг

  • чеснок – 100 г

  • сахар – 200–250 г (по вкусу)

  • соль – 2 ст. л.

  • уксус яблочный или винный – 100 мл

  • острый перец чили – 1–2 шт

  • сухой имбирь – 1 ч. л.

  • специи: черный молотый перец, кориандр, гвоздика, корица – по щепотке

  • вода – 200 мл

Приготовление:

  1. Абрикосы вымойте и выделите косточки. Лук и чеснок очистите и измельчите. Абрикосы, порезанный лук и чеснок положите в кастрюлю, добавив воду.

  2. Варите на слабом огне 30 мин – пока фрукты и овощи не размякнут. Приготовленную фруктово-овощную массу перебейте блендером до однородности.

  3. Добавьте соль, сахар, специи, измельченный чили. Варите еще 15–20 минут.

  4. После этого добавьте уксус. Хорошо размешайте соус и кипятите еще 5 мин.

  5. Горячий соус разлейте в стерильные банки и закройте крышками. Переверните их вверх дном и укутайте до охлаждения.

Из этих ингредиентов получится до трех литров густого, ароматного, сладко-острого соуса.

Напомним, ранее мы делились с читателями рецептом вкусного кетчупа из кабачков.

