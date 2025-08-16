- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 162
- Время на прочтение
- 1 мин
Абрикосовый соус, что идеально подходит к любому мясу: простой рецепт
Выходит густой, ароматный, сладко-острый абрикосовый соус.
Абрикосы – не только хорошая идея для приготовления варенья или джема. Этот фрукт станет звездой соуса к мясу. Приготовьте только раз и вы забудете о магазинных соусах.
ТСН.ua подготовил рецепт абрикосового соуса к мясным блюдам.
Ингредиенты
абрикосы спелые – 2 кг
лук – 0,5 кг
чеснок – 100 г
сахар – 200–250 г (по вкусу)
соль – 2 ст. л.
уксус яблочный или винный – 100 мл
острый перец чили – 1–2 шт
сухой имбирь – 1 ч. л.
специи: черный молотый перец, кориандр, гвоздика, корица – по щепотке
вода – 200 мл
Приготовление:
Абрикосы вымойте и выделите косточки. Лук и чеснок очистите и измельчите. Абрикосы, порезанный лук и чеснок положите в кастрюлю, добавив воду.
Варите на слабом огне 30 мин – пока фрукты и овощи не размякнут. Приготовленную фруктово-овощную массу перебейте блендером до однородности.
Добавьте соль, сахар, специи, измельченный чили. Варите еще 15–20 минут.
После этого добавьте уксус. Хорошо размешайте соус и кипятите еще 5 мин.
Горячий соус разлейте в стерильные банки и закройте крышками. Переверните их вверх дном и укутайте до охлаждения.
Из этих ингредиентов получится до трех литров густого, ароматного, сладко-острого соуса.
Напомним, ранее мы делились с читателями рецептом вкусного кетчупа из кабачков.