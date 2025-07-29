Абрикосы на зиму: как заморозить фрукты с косточками и без

Абрикосы / © Pixabay

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Замораживание абрикосов на зиму — это лучший способ сохранения фруктов по сравнению с консервацией. Так как в плодах остается больше витаминов и минералов. К тому же домашние замороженные фрукты гораздо более полезны, чем купленные зимой в супермаркете.

Как правильно заморозить абрикосы на зиму — читайте ниже.

Основные рекомендации:

Помните, что перезрелый абрикос для замораживания не подходит, в противном случае он потеряет форму. Лучше взять фрукты умеренной спелости.

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Для заморозки абрикосов половинками необходимо:

перебрать и вымыть фрукты

выложить их на полотенце и тщательно просушить

разделить на половинки и осторожно вынуть косточки

после этого необходимо взять кухонную дощечку, застелить пергаментом и выложить половинки фруктов на расстоянии 2 см друг от друга

поставить в холодильник ориентировочно на 6 часов

За это время фрукты хорошо промерзнут. Затем достаньте дощечку и переведите абрикосы в герметичные пакеты или емкости для хранения абрикосов на зиму.

Емкость или пакеты для замораживания следует брать небольшие на одну-две порции, чтобы лишний раз не размораживать и не замораживать фрукты. Многократное размораживание и замораживание абрикосов и других фруктов нежелательно, поскольку так они теряют свои полезные свойства, вкус и структуру.

Раньше мы писали, как правильно хранить абрикосы. Больше об этом читайте в новости.

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