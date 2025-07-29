ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

Абрикосы на зиму: как заморозить фрукты с косточками и без

Из абрикоса делают компоты, заготавливают варенье на зиму. Однако для сохранения пищевой ценности этого фрукта лучше всего его заморозить.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Абрикосы

Абрикосы / © Pixabay

Замораживание абрикосов на зиму — это лучший способ сохранения фруктов по сравнению с консервацией. Так как в плодах остается больше витаминов и минералов. К тому же домашние замороженные фрукты гораздо более полезны, чем купленные зимой в супермаркете.

Как правильно заморозить абрикосы на зиму — читайте ниже.

Основные рекомендации:

Помните, что перезрелый абрикос для замораживания не подходит, в противном случае он потеряет форму. Лучше взять фрукты умеренной спелости.

Для заморозки абрикосов половинками необходимо:

  • перебрать и вымыть фрукты

  • выложить их на полотенце и тщательно просушить

  • разделить на половинки и осторожно вынуть косточки

  • после этого необходимо взять кухонную дощечку, застелить пергаментом и выложить половинки фруктов на расстоянии 2 см друг от друга

  • поставить в холодильник ориентировочно на 6 часов

За это время фрукты хорошо промерзнут. Затем достаньте дощечку и переведите абрикосы в герметичные пакеты или емкости для хранения абрикосов на зиму.

Емкость или пакеты для замораживания следует брать небольшие на одну-две порции, чтобы лишний раз не размораживать и не замораживать фрукты. Многократное размораживание и замораживание абрикосов и других фруктов нежелательно, поскольку так они теряют свои полезные свойства, вкус и структуру.

Раньше мы писали, как правильно хранить абрикосы. Больше об этом читайте в новости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie