Агрессия у котов: японские ученые нашли научное объяснение, что на нее может влиять

Почему кошки демонстрируют внезапную агрессию: научное объяснение / © Pixabay

Реклама

28 мая 2025 г. в международном академическом журнале PLOS One были опубликованы результаты прорывного исследования японских исследователей из Центра исследований дикой природы, Высшей школы наук Киотского университета и Киотского городского университета искусств. Оно может в будущем значительно улучшить благосостояние наших домашних питомцев.

По словам ученых, домашние коты часто демонстрируют разное социальное поведение, которое формировалось в период, когда их предок, африканский дикий кот, проходил процесс одомашнивания. Как известно, на поведение животных влияет не только среда, в которой они вырастают, но и генетические факторы. Однако до сих пор исследования поведения и связи генов у кошек были ограниченными.

Преподавательница Мадока Хаттори, докторант Юме Окамото и профессор Михо Мураяма решили сосредоточиться на изучении связи между геном рецептора андрогенов домашних кошек и их поведенческими характеристиками. Исследование проводилось в сотрудничестве с владельцами кошек со всей Японии.

Реклама

Как влияет рецептор андрогенов

Как показали результаты исследования, различия в таких поведенческих характеристиках кошек, как агрессия к незнакомым людям, мяуканье, мурлыканье, наблюдаются в зависимости именно от типа этого гена. Благодаря этому открытию стало понятно, как генетика оказывает влияние на индивидуальные особенности характера того или иного кота.

Интересно, что по сравнению с другими видами кошачьих, у домашних кошек существуют уникальные генотипы.

Почему результаты исследования важны для будущего

Как ожидают исследователи, эти результаты помогут значительно улучшить благосостояние этих животных в будущем. Когда мы полностью поймем генетические предпосылки их поведения, то сможем создавать среды, которые лучше адаптированы для каждого кота.

Хотя кошки нам знакомы уже давно, мы мало что о них действительно знаем.

Реклама