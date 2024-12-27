Агрономы поделились секретом с дачниками: вот какие четыре дела важно сделать в саду зимой

Хотя за окном свирепствует зима, это вовсе не повод скучать и скучать по теплым дням в саду. Зимние месяцы можно провести с пользой для садоводства.

Некоторым садоводам может показаться, что с наступлением зимы заканчиваются все дела в саду. Однако это совсем не так. Агрономы поделились, чем полезным можно заняться, чтобы холодные луны были продуктивными.

Прежде всего, вы можете составить план на предстоящий сезон. Подумайте, какие растения вы хотите вырастить на своем участке, какие культуры мечтаете посадить в огороде. Не забудьте ознакомиться с новыми сортами, узнать особенности ухода за ними и распланировать, где именно вы сможете их всех расположить.

Зима – это идеальное время, чтобы заказать семена, которые непременно понадобятся весной. Очень важно заранее позаботиться о том, чтобы все нужно было под рукой, когда придет время высевать.

Не стоит забывать об уходе за садовыми инструментами. Опытные огородники и садоводы советуют уже зимой заточить лезвия секаторов и косилок, отремонтировать старые инструменты или приобрести новые по необходимости. Весна уже совсем не за горами. И к ней следует правильно подготовиться.

Зимой есть время на саморазвитие. Вы можете принять участие в интересных мастер-классах, семинарах или просто почитать профессиональную литературу. Это поможет вдохновиться на новый сезон.

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