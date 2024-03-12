Агрономы рассказали, какие сорта капусты сажать для квашения и засолки

Квашеная капуста – полезный продукт, который особенно любят украинцы зимой. Если вы любите добавлять это блюдо в свой рацион, стоит посадить те сорта капусты, которые лучше всего подходят для квашения.

Готовая квашеная капуста должна быть достаточно упругой и твердой, отличаться приятным хрустом. Поэтому для нее подходят не все сорта. Квасить лучше среднеспелую и позднеспелую капусту. Ранние сорта не подходят, потому что их початки недостаточно плотные. Если промежутки между листьями слишком большие, блюдо не получится достаточно хрустящим.

По словам агрономов, огородникам следует обратить внимание на следующие сорта среднеспелой белокочанной капусты.

"Надежда" — среднеспелая капуста, урожай можно собирать уже через 123 дня после появления первых листиков. Подходит для открытого грунта. Масса одной капусты — от 3 до 4 кг, початки округлые, могут быть округло-плоскими. Сорт отличается стойкостью к холоду, может сохраняться до 5 месяцев. Растение можно высаживать в достаточно ранние сроки, оно не боится заморозков. "Слава" — наиболее распространенный среднеспелый сорт капусты, который приносит плоды уже через 90-115 дней после высадки в открытый грунт. Головки имеют меньшую массу (2-3 кг), но при этом остаются упругими, крепкими и плотными. Сорт также устойчив к растрескиванию. Кочаны могут храниться в свежем виде до 3 месяцев.

Если говорить о поздних сортах капусты, то агрономы особенно выделяют:

"Амагер" — кочан округлой формы, может достигать 2,4-4 кг. Созревает через 125-130 дней после высадки в почву, дает большой урожай. Главная особенность состоит в том, что початки не трескаются во время созревания. "Подарок" — среднепоздняя капуста, созревающая примерно через 114-130 дней после появления ростков. Головка формируется из сочных листьев серо-зеленого цвета. Вес одной капусты может быть от 2,5 до 4,5 кг. Структура достаточно плотная и не растрескивается. Может сохраняться до марта, имеет иммунитет к большинству болезней.

Также для квашения и засолки подходят гибридные сорта. В частности, следует обратить внимание на среднепоздний сорт "Атрия". От появления первых побегов до созревания проходит около 115-120 дней. Кочаны имеют вес от 4 до 8 кг, могут храниться до 6 месяцев. Кочаны округлые, имеют серо-зеленые листья.

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