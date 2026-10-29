"Альфа-самцы" больше не в моде: каких партнеров ищут женщины и чего до сих пор боятся мужчины

Женщины больше не хотят отношений с «альфа-самцами» / © Фото из открытых источников

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Образ уверенного мужчины, который всегда принимает решение, контролирует ситуацию и берет на себя роль главного в отношениях, постепенно теряет привлекательность для женщин . Вместо этого все большее значение приобретают умение слушать, эмоциональная доступность и готовность поддерживать партнершу.

Об этом пишет Mirror со ссылкой на результаты опроса, проведенного Chyrpe – сервисом знакомств, ориентированным на отношения, в которых женщина может играть ведущую роль.

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Женщины больше не ищут «альфа-самцов»

По данным исследования, 70% опрошенных женщин предпочитают поддерживать их партнеру, открыто говорит о чувствах и не возражает против того, чтобы женщина брала на себя инициативу. Еще 53% заявили, что не искали бы специально альфа-самца для отношений.

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Традиционно маскулинные черты привлекали значительно меньшую часть участниц опроса. Только 3% женщин назвали желаемой чертой контроль над партнершей, 6% предпочли доминирование, а 14% — настойчивость.

В то же время, эти результаты отражают ответы участников конкретного опроса, а не обязательно предпочтения всех женщин. В материале не указан размер выборки и подробной методологии исследования.

Почему мужчины до сих пор испытывают давление из-за роли лидера

Несмотря на изменение ожиданий в отношениях, мужчины продолжают сталкиваться с традиционными представлениями о том, какими они должны быть. По результатам опроса, три из десяти мужчин признались, что друзья высмеивали их, если они не брали на себя роль лидера в отношениях. Еще 33% испытывали давление со стороны социальных сетей, где доминирование и контроль часто преподносятся как признаки мужества.

Специалист по отношениям Джиджи Энгл из Chyrpe считает, что эти данные указывают на изменение представлений о привлекательности. По ее словам, мужчинам нередко навязывают мнение, что для успеха в личной жизни они должны быть доминантными, тогда как женщины якобы должны ждать инициативу мужчины и разрешать ему управлять отношениями.

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Однако все больше женщин стремятся самостоятельно определять, как будут строиться их отношения. Для одних это равноправное распределение ответственности, для других — возможность чаще принимать решения и брать инициативу на себя. Важно, чтобы такой формат устраивал обоих партнеров.

Какие черты женщины ценят в мужчинах

Опрос также выявил разногласия между тем, что женщины считают важным в партнере, и насколько хорошо мужчины понимают эти ожидания.

Поддержку ценят 66% опрошенных женщин, но важность этой черты среди мужчин отметили всего 53%. Верность назвали важной 65% женщин против 52% мужчин, считавших, что это качество имеет особое значение для партнерш.

Похожая разница оказалась по поводу доброты и умения слушать. Доброту ценят 65% женщин, однако среди мужчин о ее важности для партнерш упомянули 47%. Хорошие навыки слушания назвали значимыми 52% женщин и 43% мужчин.

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Эти результаты свидетельствуют о разрыве в восприятии потребностей партнера. В то же время, они не означают, что все мужчины не замечают эмоциональных потребностей женщин: исследование лишь фиксирует различия в ответах участников.

Почему образ альфа-самца привлекает в кино, но не в жизни

Отдельно участников опроса спросили о доминантных мужских персонажах, часто появляющихся в фильмах и сериалах. Здесь также обнаружилась разница между вымышленными образами и ожиданиями реального партнера.

По данным исследования, 55% женщин согласились с тем, что альфа-самцы привлекательны только в вымышленных историях. Еще 64% считали, что отношения с таким мужчиной в реальной жизни нередко становятся односторонними, когда его потребности оказываются на первом месте.

Энгл также назвала три распространенных мифа о свидании. Первый – что мужчина всегда должен делать первый шаг. Второй — что он должен руководить отношениями. Третий — что женщина, которая открыто говорит о своих желаниях и берет инициативу, слишком требовательна или пытается все контролировать.

По словам эксперта, здоровые отношения не обязательно должны соответствовать традиционным гендерным ролям. Определяющими являются открытое общение, взаимное уважение, доверие и согласие обоих партнеров относительно того, как именно они будут строить общую жизнь.

Как меняются ожидания от мужчин и отношений - последние новости

В отношениях все большее внимание уделяется не только романтическим чувствам, но и эмоциональной поддержке. В то же время забота о партнере превращается в неравномерное распределение ответственности , когда женщина становится психологом и менеджером мужчины, берет на себя планирование совместного досуга, поддержание контактов и решение эмоциональных проблем партнера. Это явление называют менкипингом — и оно может незаметно истощать партнершу.

В то же время ожидания женщин от партнеров не ограничиваются внешностью , финансовыми возможностями или уверенностью. В длительных отношениях важны остаются ответственность за собственные поступки, доброта, эмпатия и умение слышать другого человека. Именно эти качества помогают поддерживать близость и разрешать конфликты без постоянной борьбы за контроль.

Несмотря на это, культурные стереотипы о мужской доминантности никуда не исчезли. В обществе до сих пор можно встретить разделение мужчин на альфа-, бета- и омега-самцев — условные типы, которыми пытаются описать их поведение и место в социальной иерархии. Однако такие ярлыки не определяют, насколько человек способен быть внимательным и надежным партнером.

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