Аллигатор схватил мужчину за ногу и потащил в воду: свидетели рассказали о смертельном нападении (фото)

Аллигатор / © Pixabay

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В штате Флорида, США, аллигатор длиной около 3,6 м напал на 71-летнего рыбака Стивена Х. Рептилия схватила мужчину за ногу и затащила в воду, которая является уже вторым смертельным нападением аллигатора во Флориде в 2026 году.

Об этом сообщает BILD.

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Трагедия произошла в районе города Винтер-Гарден на озере Апопка. Муж регулярно приезжал туда рыбачить, и раньше у него не возникало проблем с аллигаторами.

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В тот день Стивен вытащил рыбу на берег и попросил спутника сфотографировать его с уловом. В это время на него напала рептилия.

Аллигатор напал на рыбалку во Флориде, когда тот вытащил рыбу на берег / © Bild

«Здесь появился аллигатор, схватил его за ногу и затащил в воду», — сообщила одна из свидетелей.

Впоследствии аллигатор снова вытащил мужчину на поверхность, но не отпускал его, пишет американский журнал People. Следователи предполагают, что рыбак в конце концов утонул. Кроме того, рептилия нанесла ему тяжелые травмы ног.

По данным полиции Винтер-Гардена, в водоеме находились и другие аллигаторы, что усложнило работу спасателей. Поэтому они не смогли быстро вмешаться.

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Тело мужчины удалось извлечь из воды примерно через два часа после приступа. Об этом сообщил начальник пожарной службы Хосе Гайнс.

Специалисты выловили аллигатора и убили его

Полиция совместно с Комиссией по охране рыбы и дикой природы Флориды начала расследование. Инспекторы по охране дикой природы выловили аллигатора, подозреваемого в нападении на рыбалку.

На кадрах, снятых с воздуха, видно, как шесть человек извлекают большую рептилию из воды на берег. Ее пасть была широко раскрыта. Впоследствии инспекторы зафиксировали пасть аллигатора и убили животное.

По данным властей Флориды, с 1948 года аллигаторы в общей сложности убили 34 человека. Двое из них погибли в 2026 году.

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Подобные случаи были в штате и раньше. В 2025 году аллигатор опрокинул каноэ, в котором находилась 61-летняя женщина. А в 2023 рептилия затянула из собственного сада 85-летнюю вдову, которая собиралась выгулять собаку.

Напомним, ранее палеонтологи из США обнаружили окаменевшие кости нового вида рептилий в возрасте около 66 млн лет. Это позволило им лучше понять эволюцию крокодиловидных и их способность адаптироваться к катастрофическим изменениям климата.

Между тем , в Бразилии на глубине около 8 м нашли остатки нового вида динозавра. Он жил примерно 120 млн лет назад и достигал 20 м в длину.

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