Алоэ распустится удивительным цветком: как заставить это растение расцвести

У многих в доме можно увидеть алоэ. Это растение известно тем, что не требует особого ухода, его даже можно оставлять на несколько недель без поливки. Однако мало кто знает, что алоэ может цвести.

Напомним, раньше мы рассказывали про популярный продукт, который заставит комнатные растения расти и пышно цвести.

Какое именно алоэ растет на вашем подоконнике

Хотя в домашних условиях алоэ – это довольно скромное растение, в дикой природе оно может произрастать до 3 метров, а иногда и больше. Алоэ встречаются на просторах Африки, напоминая причудливый лес. В природе этот суккулент довольно часто украшают ярко-оранжевые длинные цветы-свечи.

Всего в природе насчитывается около 350 видов алоэ. Но чаще всего те, кто выращивает растение у себя дома, не узнают о точном его виде. Чаще дома встречается алоэ вера или древовидное алоэ. Оба вида могут цвести, если правильно за ними ухаживать.

Как добиться цветение алоэ

Когда начинает цвести алоэ и какой у него цветок / Фото: Pexels

Осенью, когда температура воздуха опустилась до +17 градусов, алоэ заносят в здание и ставят на подоконник. В холодный период года важно поливать растение водой, температура которой выше комнатной на 6-8 градусов.

Алоэ должен быть в помещении, где температура держится на отметке +12 градусов, всю зиму. Помните, что оптимальный режим светового дня для этого растения составляет 12-14 часов, а поливку проводят раз в неделю.

С началом активного роста алоэ переносят в теплое помещение.

Следует помнить, что алоэ родом из теплых стран, отличающихся длительными периодами засухи. Поэтому наиболее близким к естественному режиму поливки будет тогда, когда вы дождетесь полного пересыхания земного комка. Не рекомендуется переливать растение. Достаточно на 10-15 минут поместить вазон в поддон с водой, а затем дать ему полностью стечь.

С начала марта стоит подумать о минеральной подкормке алоэ. Подбирайте удобрения для кактусов и суккулентов. Летом алоэ переносят на балкон или во двор, но сначала оставляют на свежем воздухе всего на час, постепенно увеличивая время пребывания.

Что делать с алоэ после цветения

После того, как последний цветок увял, цветонос нужно удалить острым ножом. Обязательно продезинфицируйте место спиртом, раствором марганцовки или фурацилина, а затем присыпьте древесной золой. Режим поливки храните на том же уровне, что было до цветения, а через 1-2 недели подкормите азотным удобрением. Оно возобновит активный рост зеленоватой массы.

Если вы пересаживали алоэ в новый грунт, дополнительной подкормки не нужно, так как растение еще не истощило свои резервы.

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