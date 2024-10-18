Альтернатива кофе: как правильно заваривать цикорий, вред и польза напитка

Цикорий может быть полезен диабетикам и тем, кто стремится поддерживать нормальный вес.

Цикорий все чаще используют в качестве альтернативы кофе. В частности, он успокаивает нервную систему и способствует пищеварению. Впрочем, есть и противопоказания.

Как правильно заваривать цикорий и кому его употреблять не стоит — читайте дальше

Что такое цикорий

Цикорий – это многолетняя высокая трава с голубыми цветками-корзинками. Он приобретает популярность как альтернатива кофе и важный компонент лечебной практики. Корень растения содержит инулин, витамины группы В, дубильные вещества, каротин и органические кислоты.

Какая польза и вред от цикория

В Украине растение произрастает на полях и лесах. Употреблять траву впервые начали в Египте, а со временем начали выращивать в Европе.

Как цикорий влияет на организм:

Поддерживает сердечно-сосудистую систему

Успокаивает нервную систему

Способствует стабилизации уровня глюкозы в крови

Обладает противовоспалительным действием

Способствует лучшему пищеварению.

Как заваривать цикорий

Для приготовления используйте растворимый цикорий или поджаренный измельченный корень.

Добавьте 1-2 чайные ложки цикория в 250 мл воды.

Вскипятите воду, дайте ей остыть до 90-95°C и залейте ею цикорий.

Оставьте на 3-5 минут. Если вы используете измельченный корень, процедите напиток.

Для улучшения вкуса можно добавить молоко, мед или специи.

Вред от цикория

Цикорий способствует выделению желчи. Поэтому его следует избегать людям, у которых камни в желчном пузыре.

Может вызвать аллергию

Также цикорий не рекомендуют употреблять беременным.

При отсутствии противопоказаний цикорий может быть полезным дополнением к ежедневному рациону.

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