Альтернатива кофе: как правильно заваривать цикорий, вред и польза напитка

Цикорий может быть полезен диабетикам и тем, кто стремится поддерживать нормальный вес.
Цикорий все чаще используют в качестве альтернативы кофе. В частности, он успокаивает нервную систему и способствует пищеварению. Впрочем, есть и противопоказания.
Как правильно заваривать цикорий и кому его употреблять не стоит — читайте дальше
Что такое цикорий
Цикорий – это многолетняя высокая трава с голубыми цветками-корзинками. Он приобретает популярность как альтернатива кофе и важный компонент лечебной практики. Корень растения содержит инулин, витамины группы В, дубильные вещества, каротин и органические кислоты.
В Украине растение произрастает на полях и лесах. Употреблять траву впервые начали в Египте, а со временем начали выращивать в Европе.
Как цикорий влияет на организм:
- Поддерживает сердечно-сосудистую систему
- Успокаивает нервную систему
- Способствует стабилизации уровня глюкозы в крови
- Обладает противовоспалительным действием
- Способствует лучшему пищеварению.
Как заваривать цикорий
- Для приготовления используйте растворимый цикорий или поджаренный измельченный корень.
- Добавьте 1-2 чайные ложки цикория в 250 мл воды.
- Вскипятите воду, дайте ей остыть до 90-95°C и залейте ею цикорий.
- Оставьте на 3-5 минут. Если вы используете измельченный корень, процедите напиток.
- Для улучшения вкуса можно добавить молоко, мед или специи.
Вред от цикория
- Цикорий способствует выделению желчи. Поэтому его следует избегать людям, у которых камни в желчном пузыре.
- Может вызвать аллергию
- Также цикорий не рекомендуют употреблять беременным.
При отсутствии противопоказаний цикорий может быть полезным дополнением к ежедневному рациону.
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