Аммиачная селитра против карбамида: что выбрать для лучшего урожая советуют эксперты

Селитра и карбамид

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На рынке азотных удобрений представлено немало вариантов, среди которых особой популярностью пользуются аммиачная селитра и карбамид (известный также как мочевина). Оба являются эффективными источниками азота, необходимого для роста и развития растений, но имеют свои особенности применения и воздействия. Как же разобраться, что лучше подойдет именно для ваших нужд? Наши эксперты помогут вам в этом вопросе.

Что такое аммиачная селитра

Аммиачная селитра (NH4NO3) — это минеральное азотное удобрение, содержащее около 34% азота в двух формах: аммонийной (NH4+) и нитратной (NO3−). Нитратная форма азота быстродоступна для растений и усваивается сразу после внесения, обеспечивая быстрый рост вегетативной массы. Аммонийная форма усваивается медленнее, после процесса нитрификации в почве, обеспечивая пролонгированное действие.

Как распознать аммиачную селитру

Аммиачная селитра чаще всего выглядит как белые или слегка желтоватые гранулы. Гранулы могут быть разного размера, но обычно они однородны. Важно помнить, что аммиачная селитра является гигроскопической, то есть способна поглощать влагу из воздуха, что может привести к ее слеживанию.

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Что такое карбамид (мочевина)

Карбамид (CO (NH2)2) — это высокоэффективное азотное удобрение, содержащее около 46% азота в амидной форме (NH2). Для усвоения растениями амидная форма азота сначала должна пройти процесс гидролиза в почве с участием фермента уреазы, превращаясь в аммонийную форму, а затем — нитратную. Это делает действие карбамида более медленным и пролонгированным по сравнению с аммиачной селитрой.

Как выглядит карбамид

Карбамид чаще всего имеет вид белых или полупрозрачных гранул или кристаллов. В отличие от аммиачной селитры, карбамид менее гигроскопичен и менее склонен к слеживанию при правильном хранении.

Как отличить селитру от карбамида (мочевины) по внешнему виду

Хотя оба удобрения обычно белого цвета, есть некоторые визуальные отличия:

Аммиачная селитра — это удобрение в виде мелких, однородных гранул, может иметь слегка желтоватый оттенок. Подвержена слежке.

Карбамид может быть в виде более крупных, более прозрачных гранул или кристаллов. Менее склонен к слеживанию.

Однако наиболее надежным способом различить эти удобрения является маркировка на упаковке. Всегда читайте этикетку.

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Что лучше: селитра или карбамид

Выбор между аммиачной селитрой и карбамидом зависит от конкретных потребностей растений, фазы их развития, типа почвы и погодных условий:

Аммиачная селитра: применение

Аммиачная селитра лучше подходит для быстрой подкормки растений, особенно весной в начале вегетации, когда требуется быстрый старт роста. Эффективна на холодных и влажных почвах, где процесс нитрификации может быть замедлен.

Аммиачная селитра чаще используется для озимых и яровых зерновых культур для ранневесенней подкормки, обеспечивая быстрый старт роста после зимы, для овощных культур (капуста, помидоры, огурцы, морковь, лук), для подкормки весной после начала вегетации плодовых деревьев и ягод. вегетационного периода.

Ее часто вносят весной под предпосевную обработку почвы или для подкормки уже вегетирующих растений.

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Когда вносить аммиачную селитру

Чаще ее вносят весной под предпосевную культивацию или для подкормки в период активного роста.

Как разводить аммиачную селитру

Аммиачную селитру можно использовать как в сухом виде, так и в виде раствора для корневой и внекорневой подкормки. Пропорции разведения зависят от культуры, фазы ее развития и способа внесения:

Для корневой подкормки овощных культур обычно разводят 15-20 г на 10 л воды на 1 кв.м.

Для подкормки плодовых деревьев рекомендуется разводить 25 г на 10 л воды для полива приствольного круга после появления листьев.

Перед применением аммиачной селитры в виде раствора гранулы необходимо полностью растворить в теплой воде. Поливать растения следует по влажной земле.

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Карамбид: применение для огородных и садовых культур

Карбамид является лучшим выбором для основного внесения под посев или посадку, поскольку его действие более пролонгировано. Менее подвержен вымыванию из почвы по сравнению с нитратной формой азота в селитре, особенно на легких почвах.

Карбамид эффективен для подкормки плодовых деревьев, ягодных кустов, овощных и декоративных культур. Его используют как для корневой, так и для внекорневой подкормки (опрыскивания листьев), поскольку менее обжигают листья при правильной концентрации.

Он также менее закисляет почву по сравнению с аммиачной селитрой, что может быть важной для некоторых культур.

Когда вносить карбамид

Его вносят как осенью под вспашку, так и весной под предпосевную обработку. Для внекорневой подкормки применяют в период вегетации.

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Сколько нужно карбамида на 10 л воды для внекорневой подкормки

Для внекорневой подкормки обычно используют раствор карбамида концентрацией 0,5-1% для овощных культур и 1-2% для плодовых деревьев и ягодных кустов. карбамид в воде и проводить опрыскивание в пасмурную погоду или вечером во избежание ожогов листьев.

Следовательно, аммиачная селитра обеспечивает быстрое поступление азота, что важно на начальных этапах роста и для быстрого восстановления вегетативной массы. Карбамид действует медленнее, обеспечивая пролонгированное питание азотом и более универсальным удобрением для различных фаз развития растений и способов внесения.

Окончательный выбор зависит от конкретных целей и условий выращивания. Рекомендуется также учитывать результаты анализа почвы для определения оптимальной потребности растений в азоте и выбора наиболее эффективного удобрения.