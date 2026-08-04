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Анафилаксия после укуса пчелы или осы: когда промедление может привести к трагедии
Прежде всего после укуса пчелы или осы отойдите от насекомых во избежание новых ужалений. Если в коже осталось жало, это, вероятно, была пчела, ведь осы обычно жала не оставляют и могут жалить повторно.
Первая помощь после ужаления пчелы или осы начинается с осторожной соскабливания жала краем ногтя или пластиковой карты. Не пытайтесь вытащить его, сжимая пальцами или пинцетом, ведь так можно вдавить в кожу больше яда. Промойте водой с мылом и приложите холодный компресс или пакет со льдом, завернутый в ткань, на 15 минут. Не кладите лед прямо на кожу.
Когда после укуса нужно немедленно звонить 103
Немедленно вызывайте 103 , если после ужаления трудно дышать, появились боли в животе, рвота, человек потерял сознание или состояние быстро ухудшается . Это могут быть проявления анафилаксии – тяжелой аллергической реакции.
Если человеку ранее назначили адреналиновый автоинжектор, примените его в соответствии с его персональным планом действий, а затем вызовите скорую. Не ждите, что опасные симптомы пройдут сами.
Что не стоит делать
Не скрещивайте место укуса и не пытайтесь выдавить жало. Не наносите на кожу случайные вещества и не полагайтесь на домашние рецепты вместо наблюдения за состоянием.
Обычные местные проявления – боль, покраснение, зуд и отек вокруг места укуса. Если отек усиливается спустя более 48 часов, это может свидетельствовать об инфекции, поэтому обратитесь к врачу.
Кому нужно быть особенно осторожным
За медицинской помощью следует обратиться сразу, если ужаление произошло во рту, на шее или лице, на веке или в глазу. Особенно опасными могут быть множественные укусы: пять и более у ребенка или десять и более у взрослого.
Не пытайтесь самостоятельно определить, есть ли аллергия. Ориентируйтесь на симптомы и скорость их развития.