Анафилаксия после укуса пчелы или осы: когда промедление может привести к трагедии

Пчела / © Associated Press

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Первая помощь после ужаления пчелы или осы начинается с осторожной соскабливания жала краем ногтя или пластиковой карты. Не пытайтесь вытащить его, сжимая пальцами или пинцетом, ведь так можно вдавить в кожу больше яда. Промойте водой с мылом и приложите холодный компресс или пакет со льдом, завернутый в ткань, на 15 минут. Не кладите лед прямо на кожу.

Когда после укуса нужно немедленно звонить 103

Немедленно вызывайте 103 , если после ужаления трудно дышать, появились боли в животе, рвота, человек потерял сознание или состояние быстро ухудшается . Это могут быть проявления анафилаксии – тяжелой аллергической реакции.

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Если человеку ранее назначили адреналиновый автоинжектор, примените его в соответствии с его персональным планом действий, а затем вызовите скорую. Не ждите, что опасные симптомы пройдут сами.

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Что не стоит делать

Не скрещивайте место укуса и не пытайтесь выдавить жало. Не наносите на кожу случайные вещества и не полагайтесь на домашние рецепты вместо наблюдения за состоянием.

Обычные местные проявления – боль, покраснение, зуд и отек вокруг места укуса. Если отек усиливается спустя более 48 часов, это может свидетельствовать об инфекции, поэтому обратитесь к врачу.

Кому нужно быть особенно осторожным

За медицинской помощью следует обратиться сразу, если ужаление произошло во рту, на шее или лице, на веке или в глазу. Особенно опасными могут быть множественные укусы: пять и более у ребенка или десять и более у взрослого.

Не пытайтесь самостоятельно определить, есть ли аллергия. Ориентируйтесь на симптомы и скорость их развития.

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