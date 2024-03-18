Антитренды 2024 года: что вышло из моды и какую одежду лучше не носить

2024 принес в мир моды новые тренды. В то же время на задний план отходят и те вещи, которые еще в прошлые сезоны были на пике популярности. Многие весенне-летние коллекции брендов определили главные тенденции, которые будут господствовать следующие несколько месяцев.

Какие вещи будут в тренде 2024 года, а с чем следует распрощаться – читайте дальше.

Антитренды 2024 года

Джинсы "мом"

Данная модель джинсов оставалась актуальной длительное время. Они умело скрывали недостатки фигуры и подчеркивали преимущества. Однако их время прошло.

Девушка в джинсах мом

Слишком высока посадка

Этот тренд оставался популярным годами, хотя у вызывал суперчеки среди стилистов. Теперь к нам снова возвращается низкая посадка. Это касается как юбок, так и джинсов и брюк. Однако эксперты моды советуют женщинам не доверять слепо тенденциям, а лучше выбирать вещи по фигуре.

Розовый цвет

Розовый цвет, заполонивший 2023 год, становится антитрендом 2024 года. На его место приходит красный.

Марго Робби

"Карго"

Этот тренд только начал набирать обороты, которые уже отходят назад. Брюки, юбки, жилетки, комбинезоны и платья-карго с многочисленными карманами действительно были на пике последние несколько лет. Однако в 2024 году такая модель уже считается устаревшей.

Место карго в этом сезоне займут карпентеры, или брюки рабочих – прямые джинсы с потёртостями и карманами для инструментов.

Вязаный жилет

В этом году жилетки теряют популярность. Но если в твоем шкафу еще есть предмет одежды, попробуйте застилизовать его в стиле "офисные сирены".

Одежда с жемчужинами

Вместо одежды с жемчугом и стразами следует обратить внимание на одежду цвета металлик.

Брюки "сигареты" или "дудочки" — тренд 2024 года

Узкие штаны, которые еще называют "сигареты" неожиданно вернулись в моду. Брюки "дудочки" были модными еще в 1950-1960-х годах, впоследствии вернулись в тренды в нулевых и в этом сезоне будут проживать свое возрождение.

Также в 2024 году в моде не будут:

микросумки

бомберы

миниюбки

широкий каблук

обжатые вещи.

Штань "сигареты" или "дудочки" снова в моде

Брюки сигареты – один из трендов 2024 года. Их можно дополнять жакетом, белой рубашкой, свитером или лонгсливом. Также они будут идеально "сидеть" с приталенными блейзерами, которые также актуальны в этом сезоне.

Благодаря тонким и прямым линиям они сужают силуэт и делают нас стройнее. Бренды презентовали данную модель в черном цвете. Но актуальными также будут брюки серого или кофейного цвета.

Брюки-сигареты

Изысканно они будут смотреть с блузками и пышными бантами, которые придадут образу особой изюминки.

Весной дополненными брюки "сигареты" можно туфлями на каблуке, песочными тренчами и элегантными длинными пальто в черном или сером цвете.

Главные модные тренды весна-лето 2024

Цветочные мотивы

Цветочный мотив остается с нами и в 2024 году. В этом сезоне стоит обратить внимание на клетчатые узоры или остановиться на анималистических, которые, кстати, тоже возвращаются к трендам. Розы здесь стали главным объектом, которым вдохновлялись бренды.

Цветочный принт – тренд 2024 года

Красный

После тотального розового в тренде будут преобладать более глубокие оттенки, в частности красный, а также все его оттенки. Его дизайнеры использовали на разных моделях одежды и фактурах, особенно акцентируя на коже.

Если говорить о сочетании с другими цветами, то красный комбинировать с базовыми оттенками, экспериментировать, добавляя другие яркие тона, или создавать total red look.

Драпирование

Драпирование остается одним из стилистических приемов с тканями, которые будут использовать дизайнеры в этом году.

Драпирование позволяет одежде принимать различные формы, пристраиваясь к фигуре и создавая совершенно разные силуэты, поэтому совсем не удивительно, что это стало настоящим трендом в 2024-м.

Небесно-голубой цвет

Не красным единственным. В противоположность обольстительным и ярким оттенкам пришел тренд на пастельные и нежные тона, которые будут придавать невесомости образам. Такой цвет идеально подчеркнет весенний наряд. А еще его легко сочетать с другими оттенками – также пастельными или наоборот яркими.

Бахрома

Бахрома придает вещам текстурность и более игривое настроение. Ее дизанеры сочетают в разных вариациях: от ярких оттенков до сияющего металлика; короткие ленты ткани, длинные нити или вообще бечевки; на юбках, топах, платьях и сумках. Остается только выбрать то, что лучше всего подойдет именно для ваших образов.

Напомним, мы также рассказывали об антитрендах 2024 года.

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