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Антитренды 2024 года: что вышло из моды и какую одежду лучше не носить

Антитренды 2024 года: что вышло из моды и какую одежду лучше не носить

Стиль барбикор

В противоположность розовому популярности набирает другой цвет.

2024 принес в мир моды новые тренды. В то же время на задний план отходят и те вещи, которые еще в прошлые сезоны были на пике популярности. Многие весенне-летние коллекции брендов определили главные тенденции, которые будут господствовать следующие несколько месяцев.

Какие вещи будут в тренде 2024 года, а с чем следует распрощаться – читайте дальше.

Антитренды 2024 года

Джинсы "мом"

Данная модель джинсов оставалась актуальной длительное время. Они умело скрывали недостатки фигуры и подчеркивали преимущества. Однако их время прошло.

Девушка в джинсах мом / ©
Девушка в джинсах мом

Слишком высока посадка

Этот тренд оставался популярным годами, хотя у вызывал суперчеки среди стилистов. Теперь к нам снова возвращается низкая посадка. Это касается как юбок, так и джинсов и брюк. Однако эксперты моды советуют женщинам не доверять слепо тенденциям, а лучше выбирать вещи по фигуре.

Розовый цвет

Розовый цвет, заполонивший 2023 год, становится антитрендом 2024 года. На его место приходит красный.

Марго Робби / ©
Марго Робби

"Карго"

Этот тренд только начал набирать обороты, которые уже отходят назад. Брюки, юбки, жилетки, комбинезоны и платья-карго с многочисленными карманами действительно были на пике последние несколько лет. Однако в 2024 году такая модель уже считается устаревшей.

Место карго в этом сезоне займут карпентеры, или брюки рабочих – прямые джинсы с потёртостями и карманами для инструментов.

Вязаный жилет

В этом году жилетки теряют популярность. Но если в твоем шкафу еще есть предмет одежды, попробуйте застилизовать его в стиле "офисные сирены".

Одежда с жемчужинами

Вместо одежды с жемчугом и стразами следует обратить внимание на одежду цвета металлик.

Брюки "сигареты" или "дудочки" — тренд 2024 года

Узкие штаны, которые еще называют "сигареты" неожиданно вернулись в моду. Брюки "дудочки" были модными еще в 1950-1960-х годах, впоследствии вернулись в тренды в нулевых и в этом сезоне будут проживать свое возрождение.

Также в 2024 году в моде не будут:

  • микросумки
  • бомберы
  • миниюбки
  • широкий каблук
  • обжатые вещи.

Штань "сигареты" или "дудочки" снова в моде

Брюки сигареты – один из трендов 2024 года. Их можно дополнять жакетом, белой рубашкой, свитером или лонгсливом. Также они будут идеально "сидеть" с приталенными блейзерами, которые также актуальны в этом сезоне.

Благодаря тонким и прямым линиям они сужают силуэт и делают нас стройнее. Бренды презентовали данную модель в черном цвете. Но актуальными также будут брюки серого или кофейного цвета.

Брюки-сигареты / ©
Брюки-сигареты

Изысканно они будут смотреть с блузками и пышными бантами, которые придадут образу особой изюминки.

Весной дополненными брюки "сигареты" можно туфлями на каблуке, песочными тренчами и элегантными длинными пальто в черном или сером цвете.

Главные модные тренды весна-лето 2024

Цветочные мотивы

Цветочный мотив остается с нами и в 2024 году. В этом сезоне стоит обратить внимание на клетчатые узоры или остановиться на анималистических, которые, кстати, тоже возвращаются к трендам. Розы здесь стали главным объектом, которым вдохновлялись бренды.

Цветочный принт – тренд 2024 года / ©
Цветочный принт – тренд 2024 года

Красный

После тотального розового в тренде будут преобладать более глубокие оттенки, в частности красный, а также все его оттенки. Его дизайнеры использовали на разных моделях одежды и фактурах, особенно акцентируя на коже.

Если говорить о сочетании с другими цветами, то красный комбинировать с базовыми оттенками, экспериментировать, добавляя другие яркие тона, или создавать total red look.

Драпирование

Драпирование остается одним из стилистических приемов с тканями, которые будут использовать дизайнеры в этом году.

Драпирование позволяет одежде принимать различные формы, пристраиваясь к фигуре и создавая совершенно разные силуэты, поэтому совсем не удивительно, что это стало настоящим трендом в 2024-м.

Небесно-голубой цвет

Не красным единственным. В противоположность обольстительным и ярким оттенкам пришел тренд на пастельные и нежные тона, которые будут придавать невесомости образам. Такой цвет идеально подчеркнет весенний наряд. А еще его легко сочетать с другими оттенками – также пастельными или наоборот яркими.

Бахрома

Бахрома придает вещам текстурность и более игривое настроение. Ее дизанеры сочетают в разных вариациях: от ярких оттенков до сияющего металлика; короткие ленты ткани, длинные нити или вообще бечевки; на юбках, топах, платьях и сумках. Остается только выбрать то, что лучше всего подойдет именно для ваших образов.

Напомним, мы также рассказывали об антитрендах 2024 года.

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