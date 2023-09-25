Антитренды осени 2023: о какой обуви стоит забыть, а какая сейчас на пике популярности

Универсальные модели для женщин: какая обувь не в тренде осенью 2023 года, а какая сейчас в моде.

Если вы не хотите выглядеть старомодно, то вам лучше избавиться от такой обуви. Потому что немодные вещи сразу делают образ дешевым и неинтересным. Так как мир высокой моды изменчив, поэтому дизайнеры постоянно обновляют тренды, и предлагают множество удобной и красивой обуви. От каких моделей лучше отказаться, а какую обувь стоит носить осенью 2023 года, читайте дальше.

Какая обувь не в тренде 2023 года

Антитренды обуви 2023 / Фото: pixabay.com

Кроссовки со стразами и блестками. Такая обувь больше подходит для подростков, а не для взрослых женщин. Поэтому они никак не будут подчеркивать ваш образ, а наоборот, обезобразят его и сделают смешным. Так как сейчас в тренде стиль Old Money, эта модель моментально испортит ваш элегантный аутфит. Поэтому стилисты рекомендуют избавиться от такой модели немедленно, а выбрать классические белые кроссовки, которые подойдут к любому образу.

Такая обувь больше подходит для подростков, а не для взрослых женщин. Поэтому они никак не будут подчеркивать ваш образ, а наоборот, обезобразят его и сделают смешным. Так как сейчас в тренде стиль Old Money, эта модель моментально испортит ваш элегантный аутфит. Поэтому стилисты рекомендуют избавиться от такой модели немедленно, а выбрать классические белые кроссовки, которые подойдут к любому образу. Сапоги на шнуровке. Такие сапоги вышли из моды еще несколько лет назад. Эта модель лишь выразит безвкусицу вашего образа. Сейчас дизайнеры рекомендуют делать ставку на модели минималистического стиля, подчеркивающие элегантность вашей одежды.

Такие сапоги вышли из моды еще несколько лет назад. Эта модель лишь выразит безвкусицу вашего образа. Сейчас дизайнеры рекомендуют делать ставку на модели минималистического стиля, подчеркивающие элегантность вашей одежды. Сапоги до лодыжки. Почему-то до сих пор не все могут отказаться от этой модели, хотя она довольно давно вышла из моды. Но такая обувь придаст только безвкусицу в вашем стиле. Лучше выбрать сапоги до колен, они прогнозируемо еще несколько сезонов не будут сдавать своих позиций.

Какая обувь не модна осенью 2023 / Фото: pixabay.com

Какая обувь сейчас в моде: универсальные модели для женщин

Модная обувь 2023 / Фото: pixabay.com

Чтобы создать шикарный осенний образ, современным женщинам нужно всего несколько пар обуви. Эти модели можно выгодно комбинировать с любой одеждой и всегда оставаться неотразимой.

Удобные туфли на каблуке. Такие туфли зрительно удлиняют ноги. Но следует выбирать удобные модели на среднем или низком каблуке. Сейчас существует множество моделей, потому для женщин никаких проблем с выбором не будет.

Такие туфли зрительно удлиняют ноги. Но следует выбирать удобные модели на среднем или низком каблуке. Сейчас существует множество моделей, потому для женщин никаких проблем с выбором не будет. Белые кроссовки. Такая обувь сочетается со всяческим стилем в одежде. Удобные белые кроссовки подойдут к джинсам и классическим брюкам, а также к юбке миди и платью.

Такая обувь сочетается со всяческим стилем в одежде. Удобные белые кроссовки подойдут к джинсам и классическим брюкам, а также к юбке миди и платью. Лоферы. Эта обувь подходит на каждый день. Она будет гармонировать как с джинсами, так и с укороченными брюками, юбками и платьями.

Эта обувь подходит на каждый день. Она будет гармонировать как с джинсами, так и с укороченными брюками, юбками и платьями. Высокие ботильоны. Эта осенняя обувь должна быть универсального цвета, тогда она будет хорошо гармонировать с черными брюками, джинсами и юбками.

Какая обувь в моде осенью 2023

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