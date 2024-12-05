Антитренды зимы 2024/2025: эти штаны уже не в моде, что носить вместо этого

Стилисты рекомендуют немедленно избавиться от таких штанов, потому что они выглядят бессмысленно, зато предлагают более актуальные варианты моделей.

Рассказываем, какие штаны вошли в антитренды зимы 2024/2025 и уже вряд ли вернутся на модный олимп.

Джинсы "мом"

Какие штаны в антитрендах зимы 2024/2025 / Фото: Фото из открытых источников

Еще в прошлом году эта модель была на пике модного олимпа, однако их время уже прошло. Вместо этого стилисты предлагают классические модели джинсов прямого кроя со средней посадкой в классическом синем цвете.

Брюки с высокой посадкой

Какие штаны в антитрендах зимы 2024/2025 / Фото: Freepik

Этот тренд был популярен на протяжении многих лет, каждая женщина в таких штанах выглядела элегантно, ведь они удлиняют фигуру, маскируют недостатки и подходят к любому образу. Однако в тренды снова возвращается средняя посадка, поэтому стоит присмотреться к таким моделям.

Леггинсы

Какие штаны в антитрендах зимы 2024/2025 / Фото: Freepik

До недавнего времени легинсами заменяли штаны в повседневных образах, и это было нормой. Однако тенденции быстротечны, поэтому эти штаны отошли к категории спортивных и домашних. Для комфортного и стильного аутфита лучше выбрать брюки-палаццо или прямые классические модели.

Брюки ярких оттенков

Какие штаны в антитрендах зимы 2024/2025 / Фото: Freepik

Это давно устаревший тренд, однако почему-то их продолжают носить. Сейчас на пике популярности естественные цвета, а самыми модными считаются – шоколадный, винный и серый.

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