Apple этого не планировала: странный лайфхак с наушниками расколол интернет

AirPods начали носить вверх дном / © Фото из открытых источников

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AirPods обычно вставляют в уши так, чтобы ножка наушника была направлена вниз, однако в соцсетях набирает популярность противоположный способ. Пользователи меняют левый и правый наушники местами и разворачивают ножками вверх, объясняя это лучшей посадкой и качеством звучания.

Об этом пишет Daily Mail.

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Зачем переворачивать AirPods

Схема проста: правый наушник вставляют в левое ухо, левый — в правое, после чего поворачивают их примерно на 180 градусов. То есть вместо привычного положения ножки оказываются сверху.

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Поклонники такого способа говорят, что наушники лучше фиксируются в ушах и меньше выпадают во время ходьбы, бега или тренировок. Для людей, которым стандартная форма AirPods не очень подходит, разница действительно может быть ощутима.

Есть и другая причина популярности лайфхака — звук. Как отмечает Science of the World, пользователи рассказывают о более плотной посадке, лучшей изоляции окружающего шума и более сильных басах.

Почему может измениться звучание

Здесь все зависит от формы уха. AirPods сидят неодинаково у всех людей, поэтому изменение их положения может повлиять на то, насколько плотно наушник прилегает к ушной раковине.

Когда наушник сидит плотнее, внешние звуки могут меньше мешать, а низкие частоты — казаться более выразительными. Поэтому кому-то музыка после такого эксперимента может действительно понравиться больше.

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Но это не значит, что перевернутые AirPods автоматически звучат лучше. Скорее всего, речь идет именно о другой посадке, которая для конкретного человека может оказаться более удачной.

Есть один важный нюанс

У необычного способа ношения есть и минусы. Как объясняет Apple, если поменять наушники местами, левый и правый каналы также окажутся наоборот, а это может быть заметно в музыке, фильмах или играх, где звуки распределены между двумя сторонами.

Например, звук, который автор композиции разместил справа, вы можете услышать слева. Для обычного прослушивания это не всегда критично, но пространственный эффект может измениться.

Проблемы могут возникнуть при телефонных разговорах. Ножки AirPods в стандартном положении направлены вниз, ближе ко рту, а после переворачивания оказываются выше. Это может повлиять на качество передачи голоса, особенно в шумном месте.

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А что с шумоподавлением

Некоторые пользователи говорят, что в перевернутом положении окружающий шум слышно меньше. Скорее всего, это связано с посадкой: если наушник плотнее прилегает к уху, он может лучше блокировать часть посторонних звуков.

В то же время это не означает, что система активного шумоподавления вдруг стала более мощной. Просто конкретная форма уха и положения наушника могут создавать другое восприятие звука.

Поэтому для одного человека такой лайфхак станет настоящим открытием, а для другого — только способом получить неудобные наушники и перепутанные стереоканалы.

Мы действительно годами носили AirPods неправильно?

Не совсем. Apple создавала AirPods для стандартного положения, но универсальной посадки, одинаково хорошо работающей для всех ушей, не существует.

Поэтому переворачивание наушников можно воспринимать как эксперимент с посадкой, а не как секретный правильный способ, который годами скрывала Apple. Если в таком положении AirPods лучше держатся и вам нравится звук, практической проблемы в самом эксперименте нет.

В то же время, стоит помнить о возможных компромиссах — перевернутые наушники могут изменить стереозвучание и повлиять на работу микрофона во время звонков.

Так что сенсационное «мы все неправильно пользовались AirPods» звучит эффектно, но на самом деле все гораздо проще: для кого-то стандартная посадка идеальна, а кому подходит необычный вариант. И именно поэтому маленький лайфхак пользователей вдруг превратился в большой интернет-спор.

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