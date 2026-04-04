Апрель решает все: какие растения стоит обрезать для обильного цветения

Гортензия / © Pexels

Реклама

В апреле стоит обрезать ряд декоративных и плодовых растений, чтобы стимулировать их рост и обеспечить обильное цветение в течение сезона. Специалисты советуют обратить внимание на семь популярных видов, для которых ранняя весна является оптимальным периодом ухода.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Обрезка весной помогает не только сформировать крону, но и улучшает циркуляцию воздуха, уменьшает риски болезней и способствует образованию новых побегов. В то же время неправильное время или техника могут навредить растениям, поэтому важно соблюдать рекомендации.

Реклама

Среди растений, которые целесообразно обрезать именно в апреле, специалисты называют метельчатые гортензии. Они формируют соцветия на побегах текущего года, поэтому ранневесенняя обрезка стимулирует обильное летнее цветение. Прошлогодние побеги советуют укорачивать примерно на треть или даже наполовину.

Также в этот период стоит уделить внимание розам. Удаление сухих и поврежденных веток, а также слабых побегов помогает улучшить доступ воздуха и уменьшить риск заболеваний, что в итоге влияет на количество цветов.

Апрель подходит и для обрезки плодовых деревьев — яблонь, груш, вишен, абрикосов и слив. Очистка кроны от лишних и больных веток позволяет солнечному свету лучше проникать внутрь, что положительно сказывается на качестве урожая.

Отдельно специалисты советуют обратить внимание на кустарник кариоптерис, или так называемый «голубой туман». Поскольку он цветет на новых побегах, его можно смело укорачивать до небольшой высоты — это стимулирует активное отрастание.

Реклама

Не менее важна обрезка винограда. Пока растение находится в состоянии покоя, стоит убрать слабые и поврежденные части и сократить прошлогодние побеги до нескольких здоровых почек. Это помогает повысить урожайность.

Для дымчатого куста обрезка в апреле также имеет значение: она способствует формированию ярких листьев и общему обновлению растения. Обычно удаляют старые или поврежденные стебли и придают кусту желаемую форму.

Среди компактных декоративных растений специалисты выделяют и кустарниковую лапчатку. Удаление старых ветвей у основания омолаживает растение, улучшает проветривание и стимулирует длительное цветение.

