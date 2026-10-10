Аптечка на случай обстрелов и отключений электричества: что обязательно нужно положить, а от чего лучше отказаться

Аптечка / иллюстративное фото / © infosmi.net

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Во время массированных обстрелов и при угрозе отключения электричества людям следует заранее собрать небольшую аптечку, которую легко взять с собой в случае опасности. Гражданским лицам не обязательно носить с собой обширный арсенал медикаментов — главное, иметь под рукой основные перевязочные материалы и лекарства, которыми вы действительно умеете пользоваться.

Об этом пишет«УП. Жизнь».

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Базовый набор компактной аптечки: что положить внутрь

Врач клиники «Лама Лу» Алла Сницар рекомендует в первую очередь позаботиться о базовых лекарствах. В аптечку следует положить обезболивающие и жаропонижающие препараты, противоаллергические средства, лекарства от отравления и тошноты, а также растворы для восстановления водно-солевого баланса.

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Отдельный блок должны составлять личные лекарственные препараты длительного приема. Это касается ингаляторов для астматиков, инсулина и тест-полосок для диабетиков, адреналиновых автоинъекторов при тяжелых аллергиях, лекарств от эпилепсии и любой-какой-либо другой терапии при хронических заболеваниях. Специалист подчеркивает, что такой персональный набор лекарств должен быть предусмотрен для каждого без исключения члена семьи.

«Следует позаботиться о том, чтобы у каждого члена семьи был такой запас индивидуальных препаратов», — подчеркивает врач.

Какие средства нужно положить в аптечку для обработки ран

Для обработки ран в вашу аптечку следует положить:

антисептические средства,

стерильный материал,

пластыри различных форм,

эластичные или классические бинты

специальные гидрогелевые повязки на случай ожоговых или открытых повреждений.

Учитывая вероятность попасть под удар или оказаться рядом с ранеными, врач настоятельно рекомендует добавить в аптечку надежный кровоостанавливающий турникет, а лучше сразу несколько штук.

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«Турникет должен быть сертифицированным. Не пытайтесь купить более дешевый, ведь это, буквально, инвестиция в жизнь», — отметила Алла Сницар.

По её словам, проверенные варианты — это американский САТ и украинский «Сич». В то же время само наличие турникета не гарантирует эффективной помощи — важно заранее научиться правильно им пользоваться.

Если человеку станет плохо и он не сможет говорить, подсказать необходимое поможет небольшая памятка, находящаяся внутри аптечки. В этой записке следует указать свое имя, группу крови, аллергии, хронические заболевания и лекарства, которые вы принимаете ежедневно, вместе с их дозировкой. Также обязательно нужно написать номер телефона кого-нибудь из родных — эти данные значительно упростят работу медикам или тем, кто окажется рядом в критический момент.

Что следует положить в аптечку

Врач Алла Сницар не рекомендует перегружать мобильную аптечку препаратами «на всякий случай». При отсутствии четких назначений врача не следует класть в набор антибиотики, гормональные препараты, инъекции, сильные успокоительные, спазмолитики или сомнительные противовирусные препараты. Также не стоит перегружать аптечку сорбентами, йодом, зеленкой, перекисью водорода и таблетками йодида калия.

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«Нужно уметь пользоваться всем, что есть в аптечке. Большая аптечка ни к чему, если навыки не отработаны», — уверяет врач.

Забота о себе во время войны — последние новости

После ночи, наполненной воздушными тревогами и взрывами, даже те, кто не пострадал, могут чувствовать себя изможденными, поэтому не стоит преуменьшать важность своего самочувствия. Психотерапевт Виктория Любаревич-Торхова советует помочь себе с помощью расслабления тела, а родителям — уделить внимание детям и предложить им простые упражнения на напряжение и расслабление.

Кроме того, после нескольких лет полномасштабной войны украинцы привыкли к тревогам и обстрелам, но осенью психологическая нагрузка может усилитьсяиз-за укорочения дня и ожидания возможных проблем с освещением и наступлением зимы. Психолог Лариса Дидковская советует отличать обычную подготовку от постоянного ожидания катастрофы, следить за признаками истощения и, при необходимости, снижать нагрузку и обращаться за помощью.

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