Аптечное средство, которое повысит урожайность клубники: внесите его до конца октября и не пожалеете

Частой причиной того, что падает урожайность клубники, появление вредителей и разнообразные недуги. Но не стоит забывать и о недостатке нужных микроэлементов. Чтобы на следующий год собрать большой урожай клубники, подпитайте ее популярным аптечным средством в октябре.

К счастью, существует универсальное средство, которое помогает одночасто решить все проблемы: и побороть недуги, и защитить от вредителей и даже улучшить почву. И его можно обнаружить практически в каждой аптечке.

Чтобы в следующем году собрать чрезвычайно большой урожай клубники, в октябре нужно обработать кустики раствором с нашатырным спиртом. Он даже защитит растение от красных моллюсков и долгоносика. А еще раствор с нашатырным спиртом отпугивает птиц, которые летом не прочь полакомиться ярко красными ягодами.

Растворите в ведре воды три столовых ложки нашатырного спирта (10%), хорошо перемешайте. Эту жидкость нужно подливать под клубнику. На каждый кустик уйдет примерно 1 литр вещества.

Впервые раствор применяют сразу после того, как на растении появились небольшие листики. Во второй раз его вносят сразу после цветения кустов.

Повторяют процедуру обязательно после того, как все ягоды собраны и растение готовится к приходу зимы. Однако на этот раз в ведро воды уже нужно будет добавить 6 столовых ложек нашатырного спирта. Эта процедура поможет клубнике подготовиться к холодам.

В октябре садоводы рекомендуют также сделать еще одну подкормку клубники раствором калийной соли и нитрофоски. Для октябрьской подкормки подходит и суперфосфат. Через 3-4 дня после подкормки кустики нужно замульчировать на зиму.

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