Арабские духи на лето: топ-5 бюджетных и стойких ароматов

Духи / © Associated Press

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Арабские духи набирают популярность среди украинских барышень. Они покоряют насыщенными многогранными композициями, оставляющими выразительный шлейф. Еще одно их преимущество — доступная цена. Многие ароматы по качеству и звучанию не уступают значительно более дорогим люксовым композициям.

ТСН.ua подготовил подборку бюджетных арабских ароматов на лето.

Современная арабская парфюмерия давно не ограничивается тяжелыми восточными ароматами. Многие бренды создают легкие цитрусовые, цветочные, фруктовые и акватические композиции, которые отлично подходят для летней жары.

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Еще одна причина их популярности — доступная цена, даже в бюджетном сегменте до 3 тыс. грн можно найти отличные ароматы с высокой стойкостью. К тому же многие бренды выпускают большие флаконы объемом 80–100 мл — это делает такую покупку еще более выгодной.

Lattafa Maahir Legacy

Один из самых лучших летних ароматов от Lattafa. Он открывается яркими цитрусами и свежей мятой, а затем становится более зеленым и древесным. Аромат звучит легко, дорого и освежающе, потому отлично подходит для ежедневного использования.

Основные ноты: лайм, мята, грейпфрут, лаванда, розмарин, черный перец, можжевельник, ветивер, амбра.

Afnan Turathi Electric

Современный цитрусово-древесный аромат с очень свежим звучанием. Он не перегружает даже в жаркие дни, но в то же время обладает хорошей стойкостью и заметным шлейфом.

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Основные ноты: бергамот, грейпфрут, цитрус, пряности, мускус, амбра, кедр.

Armaf Odyssey Limoni Fresh

Идеальный выбор для любителей аромата свежего лимона. Он напоминает холодный летний лимонад с легкими зелеными и мускусными аккордами. Хорошо подходит для офиса, отдыха и ежедневного ношения.

Основные ноты: лимон, бергамот, мандарин, имбирь, мускус, амбра, древесина.

Lattafa Pride Art of Arabia I

Несмотря на восточное происхождение, этот аромат удивительно хорошо подходит для лета. Он сочетает сочные цитрусы, зеленый чай и благородную древесину, поэтому дорого и элегантно звучит.

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Основные ноты: бергамот, цитрус, зеленый чай, имбирь, сандал, мускус, амбра.

Asdaaf Ameerat Al Arab

Один из самых популярных бюджетных женских арабских ароматов. Он легкий, цветочно-фруктовый и очень женственный. Хорошо раскрывается именно в теплую погоду и не кажется слишком сладким.

Основные ноты: цитрус, бергамот, жасмин, белые цветы, алоэ вера, мускус, древесина, уд.

Все эти ароматы регулярно входят в подборки лучших бюджетных арабских духов для теплого времени года благодаря свежему звучанию, хорошей стойкости и доступной цене.

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Напомним, мы писали о том, какие ароматы утратили актуальность в 2026-м. В этом году главный акцент смещается на естественность, эмоциональный комфорт и стремление к подлинности.

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