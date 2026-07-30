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Арбуз на гриле и в салате с фетой: необычные и простые рецепты приготовления
Сочный арбуз можно превратить в легкий салат или теплую закуску с гриля — оба варианта уместны летом.
Арбуз хорошо сочетается не только со сладкими блюдами. Для легкого ужина, пикника или летнего стола его можно подать с фетой, свежей зеленью и овощами или быстро подрумянить на гриле.
Ко Всемирному дню арбуза, который отмечается 3 августа, мы подобрали два разных несладких рецепта.
Салат с арбузом, фетой и зеленью
По рецепту Love & Lemons, указанное количество ингредиентов рассчитано на четыре порции, а общее время приготовления составляет около 15 минут.
Ингредиенты
Для салата:
5 стаканов арбуза, нарезанного кубиками;
1 стакан нарезанного огурца с горкой;
¼ стакана тонко нарезанного красного лука;
⅓ стакана раскрошенной феты;
1 авокадо;
⅓ стакана свежих листьев мяты или базилика;
½ перца халапеньо или серрано — по желанию.
Для заправки:
2 столовые ложки оливкового масла;
3 столовые ложки свежего сока лайма;
½ зубчика чеснока;
¼ чайной ложки морской соли.
Как приготовить
В небольшой миске смешайте измельчённый чеснок, оливковое масло, сок лайма и соль.
На большом блюде разложите арбуз, огурец и лук и добавьте половину заправки.
Сверху выложите фету, авокадо, зелень и, по желанию, острый перец. Добавьте оставшуюся заправку, посолите по вкусу и подавайте.
Арбуз быстро выделяет сок, поэтому салат лучше готовить непосредственно перед подачей. Если не любите острое, перец можно не добавлять.
Арбуз на гриле с овощной начинкой
Арбуз следует нарезать толстыми ломтиками и готовить на гриле по 2–3 минуты с каждой стороны, пока не появятся следы решетки.
Ингредиенты
1½ стакана свежих кукурузных зерен;
½ стакана нарезанного красного лука;
½ стакана нарезанного красного сладкого перца;
1 зубчик чеснока;
¼ чайной ложки морской соли с горкой;
4 чайные ложки зеленого соуса Табаско;
6 ломтиков арбуза толщиной около 4 см;
½ стакана раскрошенной феты;
1 небольшой авокадо;
листья мяты и/или базилика;
масло для смазывания решетки;
дольки лайма — по желанию.
Как приготовить
Смешайте в миске кукурузу, лук, сладкий перец, измельчённый чеснок, соль и зелёный Табаско. Поставьте смесь охлаждаться.
Разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Смажьте решетку маслом и выложите ломтики арбуза.
Готовьте арбуз по 2–3 минуты с каждой стороны, пока на нём не появятся следы решётки.
Снимите ломтики с гриля и дайте им несколько минут остыть. Сверху выложите кукурузную смесь, фету, нарезанное авокадо и зелень. По желанию подавайте с лаймом.
Зелёный «Табаско» в этом рецепте можно заменить столовой ложкой сока лайма и половиной нарезанного халапеньо. Если нужен безмолочный вариант, не добавляйте фету.