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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
52
Время на прочтение
2 мин

Арбуз на гриле и в салате с фетой: необычные и простые рецепты приготовления

Сочный арбуз можно превратить в легкий салат или теплую закуску с гриля — оба варианта уместны летом.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Арбуз

Арбуз / © pexels.com

Арбуз хорошо сочетается не только со сладкими блюдами. Для легкого ужина, пикника или летнего стола его можно подать с фетой, свежей зеленью и овощами или быстро подрумянить на гриле.

Ко Всемирному дню арбуза, который отмечается 3 августа, мы подобрали два разных несладких рецепта.

Салат с арбузом, фетой и зеленью

По рецепту Love & Lemons, указанное количество ингредиентов рассчитано на четыре порции, а общее время приготовления составляет около 15 минут.

Ингредиенты

Для салата:

  • 5 стаканов арбуза, нарезанного кубиками;

  • 1 стакан нарезанного огурца с горкой;

  • ¼ стакана тонко нарезанного красного лука;

  • ⅓ стакана раскрошенной феты;

  • 1 авокадо;

  • ⅓ стакана свежих листьев мяты или базилика;

  • ½ перца халапеньо или серрано — по желанию.

Для заправки:

  • 2 столовые ложки оливкового масла;

  • 3 столовые ложки свежего сока лайма;

  • ½ зубчика чеснока;

  • ¼ чайной ложки морской соли.

Как приготовить

  1. В небольшой миске смешайте измельчённый чеснок, оливковое масло, сок лайма и соль.

  2. На большом блюде разложите арбуз, огурец и лук и добавьте половину заправки.

  3. Сверху выложите фету, авокадо, зелень и, по желанию, острый перец. Добавьте оставшуюся заправку, посолите по вкусу и подавайте.

Арбуз быстро выделяет сок, поэтому салат лучше готовить непосредственно перед подачей. Если не любите острое, перец можно не добавлять.

Арбуз на гриле с овощной начинкой

Арбуз следует нарезать толстыми ломтиками и готовить на гриле по 2–3 минуты с каждой стороны, пока не появятся следы решетки.

Ингредиенты

  • 1½ стакана свежих кукурузных зерен;

  • ½ стакана нарезанного красного лука;

  • ½ стакана нарезанного красного сладкого перца;

  • 1 зубчик чеснока;

  • ¼ чайной ложки морской соли с горкой;

  • 4 чайные ложки зеленого соуса Табаско;

  • 6 ломтиков арбуза толщиной около 4 см;

  • ½ стакана раскрошенной феты;

  • 1 небольшой авокадо;

  • листья мяты и/или базилика;

  • масло для смазывания решетки;

  • дольки лайма — по желанию.

Как приготовить

  1. Смешайте в миске кукурузу, лук, сладкий перец, измельчённый чеснок, соль и зелёный Табаско. Поставьте смесь охлаждаться.

  2. Разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Смажьте решетку маслом и выложите ломтики арбуза.

  3. Готовьте арбуз по 2–3 минуты с каждой стороны, пока на нём не появятся следы решётки.

  4. Снимите ломтики с гриля и дайте им несколько минут остыть. Сверху выложите кукурузную смесь, фету, нарезанное авокадо и зелень. По желанию подавайте с лаймом.

Зелёный «Табаско» в этом рецепте можно заменить столовой ложкой сока лайма и половиной нарезанного халапеньо. Если нужен безмолочный вариант, не добавляйте фету.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
52
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