Арбуз на гриле и в салате с фетой: необычные и простые рецепты приготовления

Арбуз / © pexels.com

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Арбуз хорошо сочетается не только со сладкими блюдами. Для легкого ужина, пикника или летнего стола его можно подать с фетой, свежей зеленью и овощами или быстро подрумянить на гриле.

Ко Всемирному дню арбуза, который отмечается 3 августа, мы подобрали два разных несладких рецепта.

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Салат с арбузом, фетой и зеленью

По рецепту Love & Lemons, указанное количество ингредиентов рассчитано на четыре порции, а общее время приготовления составляет около 15 минут.

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Ингредиенты

Для салата:

5 стаканов арбуза, нарезанного кубиками;

1 стакан нарезанного огурца с горкой;

¼ стакана тонко нарезанного красного лука;

⅓ стакана раскрошенной феты;

1 авокадо;

⅓ стакана свежих листьев мяты или базилика;

½ перца халапеньо или серрано — по желанию.

Для заправки:

2 столовые ложки оливкового масла;

3 столовые ложки свежего сока лайма;

½ зубчика чеснока;

¼ чайной ложки морской соли.

Как приготовить

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В небольшой миске смешайте измельчённый чеснок, оливковое масло, сок лайма и соль. На большом блюде разложите арбуз, огурец и лук и добавьте половину заправки. Сверху выложите фету, авокадо, зелень и, по желанию, острый перец. Добавьте оставшуюся заправку, посолите по вкусу и подавайте.

Арбуз быстро выделяет сок, поэтому салат лучше готовить непосредственно перед подачей. Если не любите острое, перец можно не добавлять.

Арбуз на гриле с овощной начинкой

Арбуз следует нарезать толстыми ломтиками и готовить на гриле по 2–3 минуты с каждой стороны, пока не появятся следы решетки.

Ингредиенты

1½ стакана свежих кукурузных зерен;

½ стакана нарезанного красного лука;

½ стакана нарезанного красного сладкого перца;

1 зубчик чеснока;

¼ чайной ложки морской соли с горкой;

4 чайные ложки зеленого соуса Табаско;

6 ломтиков арбуза толщиной около 4 см;

½ стакана раскрошенной феты;

1 небольшой авокадо;

листья мяты и/или базилика;

масло для смазывания решетки;

дольки лайма — по желанию.

Как приготовить

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Смешайте в миске кукурузу, лук, сладкий перец, измельчённый чеснок, соль и зелёный Табаско. Поставьте смесь охлаждаться. Разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Смажьте решетку маслом и выложите ломтики арбуза. Готовьте арбуз по 2–3 минуты с каждой стороны, пока на нём не появятся следы решётки. Снимите ломтики с гриля и дайте им несколько минут остыть. Сверху выложите кукурузную смесь, фету, нарезанное авокадо и зелень. По желанию подавайте с лаймом.

Зелёный «Табаско» в этом рецепте можно заменить столовой ложкой сока лайма и половиной нарезанного халапеньо. Если нужен безмолочный вариант, не добавляйте фету.

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