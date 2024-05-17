Арбузы и дыни вырастут большими и сладкими: чем подкормить, какие удобрения лучше

Какая подкормка лучше для роста бахчевых культур и формирования крупных сочных плодов: советы экспертов.

Опытные огородники имеют свои проверенные методы для того, чтобы получать наибольший урожай. Они с радостью поделились несколькими секретами выращивания дынь и арбузов. Рассказываем, чем подкармливать бахчевые культуры, чтобы хорошо росли и дали большие сладкие плоды.

Какие удобрения любят арбузы и дыни

Важно знать, что удобрять бахчевые культуры надо так, чтобы не навредить им. Эти растения нуждаются в подкормке на протяжении всего периода вегетации. Следует вносить как минеральные, так и органические удобрения. Первую подкормку необходимо делать, когда появятся два листочка на растении, вторую – после высадки в почву.

Подкормку необходимо вносить в следующем количестве:

Органика – 40 г/м²;

Диаммофоска – 15 г/м²;

Суперфосфат – 200 г/м²;

Хлористый калий – 100 г/м²;

Аммиачная селитра – 20 г/10 л воды.

Как проверить, в какой подкормке нуждаются дыни и арбузы

При выращивании бахчевых по их внешнему виду можно определить, каких полезных элементов им не хватает.

Фосфор – листья будут грязного зеленого цвета, а у основания ростка листик будет желтеть и будет иметь коричневые пятна. Само растение будет со слабой корневой системой.

– листья будут грязного зеленого цвета, а у основания ростка листик будет желтеть и будет иметь коричневые пятна. Само растение будет со слабой корневой системой. Калий – плоды неравномерной формы, к концу увеличенные, будут быстро увядать. Листья будут желтеть и получать солнечные ожоги.

– плоды неравномерной формы, к концу увеличенные, будут быстро увядать. Листья будут желтеть и получать солнечные ожоги. Кальций – плоды будут водянистыми и невкусными, хотя могут расти достаточно обширными. Цветы будут плохо формировать завязь, молодые листья будут скручиваться.

– плоды будут водянистыми и невкусными, хотя могут расти достаточно обширными. Цветы будут плохо формировать завязь, молодые листья будут скручиваться. Магний – листья будут желтеть, будут иметь коричневые пятна.

– листья будут желтеть, будут иметь коричневые пятна. Марганец – листочки будут бледные или вообще желтого оттенка.

– листочки будут бледные или вообще желтого оттенка. Железо – на молодых листьях будут появляться бледно-зеленые пятна.

Какие органические удобрения лучше для дынь и арбузов

Если вы не хотите использовать минеральные удобрения для подкормки баштана, с такой задачей на отлично справятся органические.

Перепревший куриный помет или коровяк.

Любые самодельные удобрения на основе навоза.

Перегной.

Если никакой подкормки из вышеперечисленных нет, тогда можно использовать обычные пекарские дрожжи. Так как они в своем составе содержат все необходимые полезные вещества для формирования и роста дынь и арбузов.

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