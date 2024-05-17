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Арбузы и дыни вырастут большими и сладкими: чем подкормить, какие удобрения лучше

Арбузы и дыни вырастут большими и сладкими: чем подкормить, какие удобрения лучше

Чем лучше подкормить дыни и арбузы / Фото: pixabay.com

Какая подкормка лучше для роста бахчевых культур и формирования крупных сочных плодов: советы экспертов.

Опытные огородники имеют свои проверенные методы для того, чтобы получать наибольший урожай. Они с радостью поделились несколькими секретами выращивания дынь и арбузов. Рассказываем, чем подкармливать бахчевые культуры, чтобы хорошо росли и дали большие сладкие плоды.

Какие удобрения любят арбузы и дыни

Важно знать, что удобрять бахчевые культуры надо так, чтобы не навредить им. Эти растения нуждаются в подкормке на протяжении всего периода вегетации. Следует вносить как минеральные, так и органические удобрения. Первую подкормку необходимо делать, когда появятся два листочка на растении, вторую – после высадки в почву.

Подкормку необходимо вносить в следующем количестве:

  • Органика – 40 г/м²;
  • Диаммофоска – 15 г/м²;
  • Суперфосфат – 200 г/м²;
  • Хлористый калий – 100 г/м²;
  • Аммиачная селитра – 20 г/10 л воды.

Как проверить, в какой подкормке нуждаются дыни и арбузы

При выращивании бахчевых по их внешнему виду можно определить, каких полезных элементов им не хватает.

  • Фосфор – листья будут грязного зеленого цвета, а у основания ростка листик будет желтеть и будет иметь коричневые пятна. Само растение будет со слабой корневой системой.
  • Калий – плоды неравномерной формы, к концу увеличенные, будут быстро увядать. Листья будут желтеть и получать солнечные ожоги.
  • Кальций – плоды будут водянистыми и невкусными, хотя могут расти достаточно обширными. Цветы будут плохо формировать завязь, молодые листья будут скручиваться.
  • Магний – листья будут желтеть, будут иметь коричневые пятна.
  • Марганец – листочки будут бледные или вообще желтого оттенка.
  • Железо – на молодых листьях будут появляться бледно-зеленые пятна.

Какие органические удобрения лучше для дынь и арбузов

Если вы не хотите использовать минеральные удобрения для подкормки баштана, с такой задачей на отлично справятся органические.

  • Перепревший куриный помет или коровяк.
  • Любые самодельные удобрения на основе навоза.
  • Перегной.

Если никакой подкормки из вышеперечисленных нет, тогда можно использовать обычные пекарские дрожжи. Так как они в своем составе содержат все необходимые полезные вещества для формирования и роста дынь и арбузов.

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