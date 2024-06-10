Арбузы вырастут сладкими и большими: чем лучше подкормить в июне

Арбузы – это достаточно требовательная культура, которой необходимо хорошее освещение, тепло и отсутствие ветра. Поэтому опытные огородники обеспечивают им все необходимые условия для роста и развития, чтобы собрать богатый урожай со своего баштана. Арбузы нужно правильно подкармливать, чтобы плоды хорошо росли и не были водянистыми. Рассказываем, чем удобрять бахчевые культуры, чтобы получить щедрый урожай крупных сахаристых плодов.

Чем лучше подкормить арбузы в июне

Лучшей подкормкой для арбузов в начале роста будет специальный компост – смесь навоза, земли и сорняков. Например, можно складывать кучу из сорняков, картофельной шелухи и других отходов и выдерживать 12 месяцев. После того, как компост будет готов, его нужно смешать с верхним слоем земли.

Такое удобрение необходимо вносить постоянно, как в период роста, так и во время плодоношения культуры. Если компоста нет, арбузы можно подпитывать раствором гноя. Для этого нужно взять три килограмма коровяка и залить ведром воды. Для выдержки удобрение следует поставить на неделю в темном месте. Перед подкормкой арбузов, удобрение нужно разбавить водой.

Через месяц после высадки арбузы можно подкормить птичьим пометом. Также не следует забывать о нитратах аммония, суперфосфате и хлористом кальции.

Чем еще подкормить арбузы: проверенные народные методы

Дрожжи. Их нужно вносить в июне, ведь они являются прекрасным стимулятором для роста и развития побегов и корневой системы. Чтобы приготовить удобрение, нужно растворить пакетик сухих дрожжей в 10 литрах воды. Затем смесь необходимо настоять 24 часа. Но не больше, потому что от нее потом не будет никакой пользы. Удобрение нужно вносить под корни, старайтесь не поливать листья, потому что они могут сгореть на солнце.

Их нужно вносить в июне, ведь они являются прекрасным стимулятором для роста и развития побегов и корневой системы. Чтобы приготовить удобрение, нужно растворить пакетик сухих дрожжей в 10 литрах воды. Затем смесь необходимо настоять 24 часа. Но не больше, потому что от нее потом не будет никакой пользы. Удобрение нужно вносить под корни, старайтесь не поливать листья, потому что они могут сгореть на солнце. Древесный пепел. Такое удобрение нужно арбузам в период цветения и формированию завязи. Пепел содержит фосфор и калий, которые необходимы бахчевым культурам именно в этот период. Для приготовления удобрения нужно 50 граммов пепла залить двумя литрами кипятка, дать настояться 8 часов. К вечеру этой смесью следует хорошо опрыскать арбузы, не пропуская ни одного листика.

Такое удобрение нужно арбузам в период цветения и формированию завязи. Пепел содержит фосфор и калий, которые необходимы бахчевым культурам именно в этот период. Для приготовления удобрения нужно 50 граммов пепла залить двумя литрами кипятка, дать настояться 8 часов. К вечеру этой смесью следует хорошо опрыскать арбузы, не пропуская ни одного листика. Йод. Такое средство используют для укрепления иммунитета арбузов и в качестве защиты от грибковых заболеваний. В ведро воды добавьте шесть капель йода, хорошо перемешайте и опрыскайте арбузы.

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