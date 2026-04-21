Археологи нашли "Илиаду" внутри мумии — сенсационное исследование в Египте
В древнем Оксиринхе археологи обнаружили часть поэмы Гомера в теле мумии. Ученые не знают, зачем ее использовали во время захоронения.
Археологи совершили необычное открытие. В теле египетской мумии в возрасте около 1600 лет был найден фрагмент древнегреческой поэмы Гомера «Илиада».
Об этом пишет dailymail.
Находку обнаружили при раскопках в древнем городе Оксиринх (современная Эль-Бахнаса), примерно в 190 км к югу от Каира. Папирус с текстом находился непосредственно в брюшной полости мумии — вероятно, его поместили туда во время процесса бальзамирования.
Это первый известный случай, когда литературное произведение на греческом языке использовали как часть погребального обряда. Ранее подобные папирусы, найденные в мумиях, содержали преимущественно магические или ритуальные тексты.
По словам профессора Игнаси-Ксавье Адьего из Барселонского университета, главная новизна открытия состоит именно в контексте.
«Мы и раньше находили греческие папирусы в мумиях, но их содержание было магическим. Здесь же речь идет о литературном тексте», — сказал он.
Фрагмент принадлежит второй книге «Илиады» и содержит так называемый «каталог кораблей» — перечень греческих отрядов, отправившихся на Троянскую войну.
Как объясняют находку ученые
Исследователи пока не могут объяснить, почему именно этот отрывок был использован во время мумификации.
Раскопки производились в конце 2025 года. Археологи обнаружили погребальный комплекс из трех известняковых камер, где хранились мумии римского периода и деревянные саркофаги, часть из которых была повреждена из-за давних разграблений.
Оксиринх известен множеством папирусов, найденных еще с конца XIX века. Среди них важные литературные тексты, медицинские записи, пьесы и даже древние «рецепты» от похмелья.
Эксперты отмечают, что мумификация в римские времена объединяла египетские, греческие и римские традиции. Тела высушивали с помощью солей, а вместо извлечения органов часто заполняли полости тканями или другими материалами.