Археологи нашли "Илиаду" внутри мумии — сенсационное исследование в Египте

Археологи совершили необычное открытие. В теле египетской мумии в возрасте около 1600 лет был найден фрагмент древнегреческой поэмы Гомера «Илиада».

Находку обнаружили при раскопках в древнем городе Оксиринх (современная Эль-Бахнаса), примерно в 190 км к югу от Каира. Папирус с текстом находился непосредственно в брюшной полости мумии — вероятно, его поместили туда во время процесса бальзамирования.

Это первый известный случай, когда литературное произведение на греческом языке использовали как часть погребального обряда. Ранее подобные папирусы, найденные в мумиях, содержали преимущественно магические или ритуальные тексты.

По словам профессора Игнаси-Ксавье Адьего из Барселонского университета, главная новизна открытия состоит именно в контексте.

«Мы и раньше находили греческие папирусы в мумиях, но их содержание было магическим. Здесь же речь идет о литературном тексте», — сказал он.

Фрагмент принадлежит второй книге «Илиады» и содержит так называемый «каталог кораблей» — перечень греческих отрядов, отправившихся на Троянскую войну.

Как объясняют находку ученые

Исследователи пока не могут объяснить, почему именно этот отрывок был использован во время мумификации.

Раскопки производились в конце 2025 года. Археологи обнаружили погребальный комплекс из трех известняковых камер, где хранились мумии римского периода и деревянные саркофаги, часть из которых была повреждена из-за давних разграблений.

Оксиринх известен множеством папирусов, найденных еще с конца XIX века. Среди них важные литературные тексты, медицинские записи, пьесы и даже древние «рецепты» от похмелья.

Эксперты отмечают, что мумификация в римские времена объединяла египетские, греческие и римские традиции. Тела высушивали с помощью солей, а вместо извлечения органов часто заполняли полости тканями или другими материалами.