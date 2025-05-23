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Археологи нашли место, где Иисус превратил воду в вино: фото
В Израиле археологи раскопали древний поселок Хирбет Кана, где, по предположениям, произошло первое библейское чудо — превращение воды в вино.
В Израиле во время археологических раскопок было обнаружено место создания первого библейского чуда. Там впервые вода превратилась в вино во время свадьбы в Кане Галилейской.
Об этом пишет Daily Mail.
Исследователи предполагают, что это произошло вблизи города Кафр-Каны на севере страны. В 8 км севернее этого места археологи исследовали пещеры и предположили, что чудо произошло именно здесь.
В районе пещер археологи раскопали остатки древнего селения Хирбет Кана. Возникло оно ориентировочно в 323 году до нашей эры.
Некоторые пещеры расписаны крестами и обращениями к Господу Иисусу. Внутри обнаружили каменный алтарь и шесть каменных сосудов, в которых держали вино. Именно из них могли подавать напиток во время свадьбы.
Согласно письменным источникам, это место посещали паломники в конце пятого века, а позже — крестоносцы. Об этом месте, скорее всего, писал и еврейский историк Иосиф Флавий.
Напомним, в пустыне Израиля нашли загадочную пирамиду, полную сокровищ.