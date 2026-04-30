Археологи нашли сокровища викингов в Норвегии: как выглядят (фото)

Серебряная монета викингов из Норвегии.

Около 3000 серебряных монет эпохи викингов нашли на норвежской ферме. Это сокровище стало самым масштабным для страны, а монеты в нем происходят из четырех разных государств.

Об этом сообщает Livescience.

Где нашли клады викингов?

Первые монеты обнаружили два специалиста с металлоискателями 10 апреля на ферме вблизи села Рена на востоке страны, после чего к раскопкам привлекли профессиональных археологов.

По данным экспертов Музея культурной истории в Осло, среди находок есть монеты времен правления:

Этельреда II (король Англии, 978-1016 гг.);

Кнута Великого (король Англии, Дании и Норвегии, ок. 1016–1035 гг.);

Оттона III (император Священной Римской империи, 996–1002).

Нумизмат Музея культурной истории Свейн Гуллбекк пояснил, что наличие монет времен Гаральда Хардсовета (1046–1066 гг.) позволяет датировать время захоронения клада примерно 1050 годом. Кроме монет, на месте были найдены фрагменты серебряных ювелирных изделий, которые в Средневековье выполняли роль валюты. Археологи предполагают, что это богатство было накоплено не благодаря набегам, а из-за экспорта железа, добытого из местных болот.

«Из болот добывали руду, а обработанное железо экспортировали в Европу. С 900-х до конца 1200-х годов в этом районе было огромное производство железа», — заявил Йостейн Бергстоль, археолог Музея культурной истории.

Какое это имеет значение для науки

Археолог муниципалитета округа Иннландет Мэй-Тове Смисет отметила, что сохранению металла способствовали особые почвенные условия.

«Я в шутку сказала, что было бы хорошо, если бы мы нашли еще несколько монет, чтобы сделать открытие еще больше. Но детекторы не прекращали пищать! Это действительно уникальное открытие, которое вы можете увидеть только раз в своей карьере», — рассказала Мэй-Тове Смисет.

Украшение викингов из Норвегии

Свейн Гуллбекк подтвердил исключительность находки для издания Science Norway:

«Раньше мы находили сокровища монет эпохи викингов, которые содержали около 2000 монет, но никогда не больше 3000. Они преодолели здесь барьер. Это действительно исключительно».

Археологи продолжают работу на объекте, исследуя территорию на предмет наличия древних поселений или других артефафктов.

